A escola São Kizito existe há 25 anos e nunca teve um local apropriado para a prática do desporto. Pertence à Igreja Católica e funciona em colaboração com o Governo. O apelo do Presidente de Angola ao novo ministro da Juventude e Desporto, Rui Falcão, para, junto com a ministra da Educação, "organizarem melhor o desporto escolar" reacende a esperança por melhores infraestruturas nas escolas.