Crise da Covid-19 vai obrigar mais países africanos a pedir alívio da dívida privada

Covid-19 em Maputo: os sítios em que menos se cumpre o distanciamento social

Difícil mas não impossível

Os supermercados são também estabelecimentos com muita procura. Para além do entra e sai, muitos dos clientes mexem nos produtos sem desinfetar as mãos. O distanciamento social é também um problema, no entanto, tem vindo a melhorar em muitos dos espaços. Aos fins de semana, os gestores preferem deixar alguns cliente de fora do estabelecimento para evitar aglomerados no interior.