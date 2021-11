Chade, também chamado de Tchade ou Tchad, oficialmente República do Chade, é um país sem acesso ao mar, localizado no centro-norte de África. A sua capital é N'Djamena.

O Chade faz fronteira com a Líbia a norte, com o Sudão a leste, com a República Centro-Africana a sul, com Camarões e Nigéria a sudoeste e com o Níger a oeste. Encontra-se dividido em três grandes regiões geográficas: a zona desértica no norte, o cinturão árido do Sahel no centro e a savana sudanesa fértil no sul. O Lago Chade, do qual o país obteve o seu nome, é o segundo maior bloco de água de África e o maior do país. O ponto mais alto do Chade é o Emi Koussi no Deserto do Saara. O país é povoado por uma população oriunda de mais de duzentas etnias. Os idiomas oficiais são o árabe e o francês, enquanto as religiões oficiais são o islão e o cristianismo. O Chade tornou-se independente de França em agosto de 1960. Idriss Déby é o Presidente do país desde 1990, quando liderou uma rebelião contra o então Presidente Hissène Habré.