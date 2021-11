23 de Março de 2020 - Noite

Insurgentes realizaram ofensiva na província moçambicana de Cabo Delgado. Em Angola, o Governo desdobra-se em medidas para conter a propagação do coronavírus. Entrevista exclusiva com o alto-representante da União Africana para negociações com a Europa, Carlos Lopes, sobre as consequências económicas do coronavírus em África.