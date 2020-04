Covid-19: União Africana pede apoio internacional à economia do continente

Em comunicado divulgado neste domingo (12.04), a União Africana, liderada pelo Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, explica que os enviados especiais irão solicitar medidas rápidas e concretas a entidades como a União Europeia e o grupo G20.

"À luz do devastador impacto político e sócio-económico da pandemia nos países africanos, estas instituições podem apoiar as economias, que estão a passar por sérios desafios, com um compreensivo pacote de estímulos, incluindo dívida diferida e pagamento de juros", afirmou Cyril Ramaphosa.

Da equipa de enviados especiais fazem parte os ex-ministros das Finanças Ngozi Okonjo-Iweala (Nigéria), Donald Kaberuka (Ruanda) e Trevor Manuel (África do Sul) e o banqueiro e antigo diretor executivo do Credit Suisse Tidjane Thiam.

No entender de Cyril Ramaphosa, o trabalho destes enviados especiais poderá agilizar o apoio económico aos países africanos para que estes possam responder rapidamente a esta emergência de saúde pública por causa da covid-19.

Número de africanos infetados aumenta

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África é de 744 e estão registados 13.686 casos em 52 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

A pandemia afeta já 52 dos 55 países e territórios de África, com quatro países – África do Sul, Argélia, Egito e Marrocos - a concentrarem mais de metade das infeções e mortes associadas ao novo coronavírus.

Todos os países africanos lusófonos registam casos da doença, com a Guiné-Bissau a ser o mais afetado, contabilizando 39 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Angola soma 19 casos confirmados de covid-19 e duas mortes.

Moçambique tem 20 casos declarados de infeção pelo novo coronavírus e Cabo Verde totaliza oito casos de infeção desde o início da pandemia, entre os quais um morto. Na quinta-feira, as autoridades cabo-verdianas anunciaram que morreram 12 cidadãos de Cabo Verde no estrangeiro vítimas da doença.

África do Sul é o país mais afetado

São Tomé e Príncipe, o último país africano de língua portuguesa a detetar a doença no seu território, tem quatro casos confirmados.

A África do Sul tem o maior número de casos (2.028), com 25 mortos, mas o maior número de vítimas mortais regista-se na Argélia (275), em 1.825 infetados.

Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), estão confirmados 18 casos positivos de infeção.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.