Covid-19: Seis novos casos em Cabo Verde

Nas contas oficiais do novo coronavírus, Cabo Verde continua a ser o país africano lusófono com mais casos de Covid-19, enquanto São Tomé e Príncipe é o único sem casos registados.

O Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou esta segunda-feira (20.04) mais seis casos de Covid-19, um na ilha da Boa Vista e cinco na ilha de Santiago - quatro na cidade da Praia e um no Tarrafal.

O país regista agora 67 casos do novo coronavírus, um recuperado na cidade da Praia (Santiago) e uma morte na ilha da Boa Vista, referente ao primeiro caso no país, um turista inglês de 62 anos.

Edil de Maputo, Eneas Comiche

Autarca de Maputo internado por Covid-19

O presidente do município da cidade de Maputo, Eneas Comiche, confirmou esta segunda-feira (20.04) que ele e a sua mulher, Lúcia Comiche, foram os primeiros dois casos de Covid-19 em Molçambique.

"Eu fui, certamente, o primeiro caso de internamento de um infetado pela Covid-19". O autarca assumiu que esteve internado no Instituto do Coração enquanto Lúcia Comiche esteve em isolamento domiciliar. Apesar desta declaração, as autoridades de saúde moçambicanas nunca admitiram a existência de internados alegando que os doentes não apresentavam uma sintomatologia grave.

Eneas Comiche terá sido infetado num evento em Londres a 13 de março, onde esteve com o príncipe do Mónaco, Albert II, que também acusou positivo para a Covid-19.

Do total de 39 casos anunciados oficialmente em Moçambique, oito já recuperaram, incluindo o presidente do Conselho Municipal de Maputo e a sua mulher.

Covid-19 em São Tomé, Guiné-Bissau e Angola

São Tomé e Príncipe foi o último país africano lusófono a detetar a Covid-19 no seu território. Teve quatro casos confirmados, mas um novo teste deu negativo. O arquipélago está oficialmente sem qualquer caso da doença.

O último dado oficial da Guiné-Bissau é de sexta-feira (17.04) quando o número de casos subiu para 50, três dos quais já foram dados como recuperados.

Angola subiu para 24 o número de infetados pelo novo coronavírus no sábado (18.04), depois de nove dias sem registar novos doentes.