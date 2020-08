Covid-19: Números continuam a aumentar nos PALOP

Este sábado (22.08), o país governado por Filipe Nyusi registou mais 109 casos positivos de covid-19, elevando o total para 3.304 e mantendo-se com 20 óbitos.

De acordo com o Ministério de Saúde moçambicano, os novos casos, seis dos quais menores de cinco anos, estão distribuídos entre as províncias de Maputo (39), Inhambane (um), Sofala (dois), Manica (seis), Nampula (seis), Niassa (um), cidade de Maputo (47), e Cabo Delgado (sete).

Por sua vez, Cabo Verde registou, este sábado (22.08), 43 novos infetados, elevando o total acumulado no arquipélago, desde 19 de março, a 3.455 casos, distribuídos por oito das nove ilhas habitadas. Segundo o Ministério da Saúde, o país mantém o número de óbitos nos 37.

66 novos casos em Angola

Em Angola, foram registados também mais 66 novas infeções, somando o total de 2.134 casos positivos. Segundo secretário de Estado para a Saúde de Angola, Franco Mufinda, do total de infeções reportadas este sábado (22.08), sete são da província de Benguela, dois do Bié, seis do Zaire e os restantes de Luanda, capital do país, com idades entre os 13 a 90 anos, sendo 58 do sexo masculino e oito sexo feminino.

O país regista, de março até à data, um total acumulado de 2.134 casos positivos, 94 óbitos, 814 recuperados e 1.226 ativos, dos quais quatro são críticos.

Os dados divulgados pelas autoridades oficiais dos países, mostram ainda que a Guiné-Bissau conta atualmente com 2.149 casos e 33 mortos e São Tomé e Príncipe com 891 casos e 15 mortos.

Guiné Equatorial atualiza números

A Guiné Equatorial atualizou, este domingo (23.08) e pela primeira vez em três semanas, os seus dados que dão conta que o país regista um total de 4.926 casos positivos de Covid-19, um aumento de 34 pessoas face aos 4.892 infetados registados a 1 de agosto. O número de óbitos mantém-se nos 83.

De acordo com os números reportados hoje pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), que reúne os dados enviados pelos países e os divulga diariamente, o número de mortes por covid-19 em África está atualmente, nos 27.592, num universo de 1,17 milhões de infetados.

O maior número de casos e de mortos de covid-19 continua a registar-se na África Austral, com 646.639 infetados e 13.863 vítimas mortais. Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza 607.045 doentes infetados e 12.987 mortos.

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, tem agora 209.274 pessoas infetadas e 7.931 mortos e na África Ocidental o número de casos subiu para 154.254 e o de vítimas mortais para 2.310.

Na região da África Oriental, o número de casos de covid-19 é hoje de 116.000 e 2.463 mortos e na África Central são contabilizados hoje 52.603vcasos de infeção e 1.025 óbitos.

O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 97.237 infetados e 5.243 óbitos, seguindo-se a Argélia, com 41.512 e 1.411 mortes.

Entre os cinco países mais afetados, estão também a Nigéria, que regista 51.905 infetados e 997 óbitos, e o Sudão, com 12.682 casos e 812 vítimas mortais.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 800 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.