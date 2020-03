Covid-19: Artistas moçambicanos pedem linha de crédito para enfrentar a crise

Mafalala: Entre a riqueza cultural e os problemas de saneamento

Associação de Defesa do Meio Ambiente – Associação Comunitária Ambiente da Mafalala, ACAM,

ACAM dedica-se à sensibilização dos residentes sobre a preservação do meio ambiente, tendo em conta as características do próprio bairro. Quando chove, mesmo sendo uma precipitação baixa, os becos e as ruas não demoram alagar devido ao elevado lençol freático. Os residentes são igualmente ensinados a conservar as valas de drenagem, por exemplo, ao não atirarem lixo para o chão.