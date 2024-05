Congresso da RENAMO: Elogios a Momade incomodam

O congresso da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) começou hoje bastante depois da hora prevista. A abertura estava marcada para as 9 horas da manhã, mas o congresso só começou por volta das duas da tarde.

No discurso de abertura, o líder do partido, Ossufo Momade, disse que a RENAMO não vai atrás de chantagens, numa referência às polémicas em torno da corrida à liderança.

"Não venham nos ensinar a democracia, porque nós somos os pais da democracia", afirmou Momade.

O presidente do partido pediu ainda respeito pelos resultados nas eleições internas. que terão lugar neste congresso: "Apraz-nos registar que temos muitos candidatos à presidência do partido, um sinal eloquente e inequívoco de democracia interna", referiu.

Elogios a mais?

No primeiro de dois dias de congresso, todos os delegados provinciais elogiaram Ossufo Momade, que concorre à sua sucessão na presidência do maior partido da oposição a par com candidatos como Ivone Soares ou André Magibire.

"Um soldado não abandona o seu comandante durante a guerra", afirmou um dos delegados provinciais esta tarde. "O mandato foi curto", mencionou outro.

No entanto, outros candidatos na corrida à liderança da RENAMO não gostaram de ouvir tantos elogios a Momade na véspera da eleição.

Primeiro dia do congresso da RENAMO em Alto Molócué Foto: M. Mueia/DW

Anselmo Vitor, chefe do departamento de formação da RENAMO e um dos candidatos à presidência do partido, diz que observou com muita estranheza o que ocorreu esta tarde na sala do congresso com as mensagens dos delegados provinciais.

"É estranho. Quando aparecem nove candidatos a concorrer contra [Ossufo Momade], dever-se-ia concluir que a situação não está boa. Entretanto, as mensagens que os delegados deram são uma forma de fragilizar e de adiar a mudança que queremos dentro da RENAMO", comentou Vitor.

António Muchanga, um dos membros da RENAMO convidados para o congresso, também criticou a atitude dos delegados provinciais.

O político diz ter notado que as províncias do sul do país tiveram um pouco de cautela, mencionando alguns pontos negativos no mandato de Momade, mas todos os testemunhos dos delegados do centro e norte teriam sido "exagerados".

Ainda a questão de Venâncio Mondlane

Hermínio Morais, membro da comissão política da RENAMO e outro candidato à liderança do partido, considera, porém, que o que aconteceu na sala de congressos esta quarta-feira é normal.

Transição de poder na RENAMO não deve ser "turbulenta" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Entretanto, apelou aos candidatos que não se deixem levar pela lista de elogios: "As mensagens para Ossufo Momade foram bonitas, sim, mas nós não podemos temer. Temos de ir à luta. Eu espero um congresso que venha a unir toda a família da RENAMO", frisou.

A eleição para a presidência do partido deverá decorrer amanhã.

Fora da sala do congresso, em Alto Molócué, continuou o braço de ferro em torno da participação do político Venâncio Mondlane corrida à liderança da RENAMO.

Elvino Dias, advogado de Venâncio Mondlane, afirmou, nas redes sociais, que o político está autorizado a participar no congresso. O advogado revelou que o tribunal judicial de Alto Molócué julgou procedente uma providência cautelar contra a exclusão de Mondlane, anunciada na terça-feira.