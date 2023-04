Conflito no Sudão

Os confrontos começaram no sábado, 15 de abril, no âmbito da tentativa de reforma das forças de segurança.

São o culminar de um frente a frente entre dois generais que estiveram por trás do golpe de Estado de 2021 - Abdel Fattah al-Burhan, comandante do Exército sudanês e líder de facto do país, e o seu vice, Mohamed Hamdane Daglo, que lidera o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido.