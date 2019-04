Ciclone Idai: Número de mortos volta a subir em Moçambique

Ciclone Idai: Onda de solidariedade alemã para com Moçambique

Diocese de Friburgo: donativo de 100.000 euros

O bispado de Friburgo no sudoeste da Alemanha fez um dos maiores donativos. Deram cem mil de euros à Caritas para ajudar as vítimas do ciclone. "As notícias que nos chegam dos nossos parceiros locais em Moçambique são dramáticas", disse Oliver Müller, director da organização de ajuda da Caritas. Disse que estão a fornecer "alimentos, água potável, artigos de higiene, cobertores e vestuário".