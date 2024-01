China aumenta pressão militar em torno de Taiwan

Pequim enviou 33 aviões de combate e um grupo de seis navios de guerra para Taiwan, informou o Ministério da Defesa da ilha no sábado, acrescentando que Taiwan respondeu com o envio das suas próprias forças.

O número de aviões de guerra enviados diariamente atingiu um novo máximo desde que Taiwan realizou as suas eleições presidenciais e legislativas democráticas em 13 de janeiro.

O aumento da pressão militar por parte de Pequim surge no momento em que dois congressistas norte-americanos terminaram uma visita de três dias a Taiwan, na sexta-feira. Ami Bera e Mario Diaz-Balart foram a primeira delegação oficial dos EUA desde a eleição de William Lai Ching-te como novo Presidente de Taiwan.

13 dos 33 caças chineses cruzaram a linha mediana não oficial no Estreito de Taiwan que separa Taiwan da China, informou o ministério taiwanês.

Além disso, o ministério informou que dois balões chineses cruzaram a linha e depois desapareceram enquanto voavam para as partes norte e sul da ilha.

Congressista Mario Diaz-Balart encontrou-se como Presidente Lai Ching-te em Taipé Foto: Uncredited/Taiwan Presidential Office/AP/dpa/picture alliance

China e EUA realizam conversações

O aumento das tensões no Estreito de Taiwan seguiu-se ao anúncio de que altos funcionários norte-americanos e chineses se reuniriam na capital tailandesa, numa altura em que as duas superpotências tentam acalmar as tensões.

O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, encontram-se em Banguecoque para conversações, embora não seja claro se já se encontraram ou não.

A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Adrienne Watson, afirmou que a reunião planeada em Banguecoque dá continuidade ao compromisso assumido em novembro pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, e pelo Presidente chinês, Xi Jinping, de "manter a comunicação estratégica e gerir responsavelmente a relação".

Durante as conversações, o ministro dos Negócios Estrangeiros Wang deverá deixar clara a posição da China sobre Taiwan e sobre as relações EUA-China, e discutir preocupações internacionais e regionais, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin.

Taiwan tem um Governo independente desde 1949, mas a China considera a ilha autónoma como seu território.

Os EUA são legalmente obrigados a apoiar as capacidades de defesa de Taiwan ao abrigo da Lei sobre as Relações com Taiwan de 1979.