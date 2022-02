Caso Cafunfo em Angola: Zecamutchima condenado a quatro anos de prisão

Angola: 16 polémicas que marcaram a governação de João Lourenço

Viagem polémica ao Dubai

Viagem privada de João Lourenço, em março de 2021, ao Dubai suscitou polémica. As opiniões dividiram-se, mas a visita foi vista por alguns cidadãos em Angola como oportunidade de JLo acertar as contas com o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, e uma possível negociação com a empresária Isabel dos Santos. No início do mandato, Lourenço acusou o antecessor de deixar os cofres do Estado vazios.