Lunda Norte é uma província de Angola. Tem uma área de 103 760 quilómetros quadrados e a sua capital é a cidade do Dundo.

A Lunda Norte é constituída por dez municípios: Cambulo, Capenda Camulemba, Caungula, Chitato, Cuango, Cuílo, Lóvua, Lubalo, Lucapa e Xá-Muteba. Os municípios dividem-se em 25 comunas. O Lunda Norte possui uma grande indústria mineira, com especial enfoque na extração de diamantes, mas também de ouro. A Lunda Norte está limitada a norte e a leste pela República Democrática do Congo, a este com a província de Malange e a sul com a província da Lunda Sul.