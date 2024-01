CAN2023: Angola brilha no Grupo D com recorde de pontos

Angola assegurou o primeiro lugar no Grupo D da CAN2023, com sete pontos na fase de grupos. À DW, presidente da FAF diz que o "feito histórico" é fruto de investimentos em prol do resgate da mística do futebol angolano.

A seleção de Angola já estava apurada para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas de futebol, mas venceu esta terça-feira (23.01) a congénere do Burkina Faso por 2-0 no campeonato que decorre na Costa do Marfim.

A equipa angolana, liderada pelo treinador português Pedro Gonçalves, revelou uma sólida organização defensiva e eficácia no ataque, consolidando a sua posição no topo do Grupo D.

O principal trunfo da seleção lusófona para garantir hoje a vitória foi uma boa organização defensiva e eficácia no ataque, que lhe permitiu abrir o marcador aos 36 minutos, por Mabululu, após assistência de Fredy.

Mesmo com a partida a terminar, Angola fixou o resultado com um golo de Zini, aos 90+2 minutos, que permitiu obter a qualificação em primeiro lugar do Grupo D perante seleções mais cotadas no ranking africano.

A seleção angolana terminou em primeiro lugar com sete pontos, seguida pelo Burkina Faso, com quatro, pela Mauritânia, com três, e pela Argélia, em último, com dois.

Angola abriu o marcador aos 36 minutos, com o golo de Mabululu, após assistência de Fredy Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images

Recorde de pontos na fase de grupos

Esta vitória permitiu a Angola somar sete pontos na fase de grupos, estabelecendo um novo recorde para a equipa nesta fase da competição. Pela primeira vez, Angola termina em primeiro lugar num grupo da CAN.

Com esta vitória, os angolanos, que se mostraram inferiores do ponto de vista técnico e tático na primeira parte de jogo, terminaram líderes do Grupo D, frutos de duas vitórias e um empate.

Pela primeira vez, Angola, venceu dois jogos numa fase final da competição africana, e alcançou a melhor pontuação de sempre numa fase de grupos - os cinco pontos alcançados em 2008, no Gana, e em 2010, em território angolano, eram os melhores registos conseguidos até agora.

CAN2023: PALOP em busca do título inédito To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Resgate do futebol angolano

Em resumo, Angola celebra a liderança no Grupo D e aguarda com expectativa os desafios eliminatórios nos oitavos de final da CAN2023.

Em entrevista à DW, o presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur Almeida e Silva, assegurou que este "marco histórico" é resultado de cinco a seis anos de investimento.

"A Federação Angolana de Futebol tem estado a trabalhar nos últimos cinco e seis anos no sentido resgatar a mística do futebol angolano", garantiu.

Almeida e Silva destacou ainda o "resgate da mística do futebol angolano", com ênfase na formação de jovens nos clubes. O investimento abrange materiais desportivos, como bolas e equipamentos, distribuídos nacionalmente.

Além disso, foi lançado um projeto com escolas de base para fomentar o futebol a nível educacional. Almeida e Silva realçou que o trabalho tem dado frutos, com os jovens na seleção a serem produto desse investimento.

CAN2023: Seleção de Cabo Verde "faminta" por vitórias To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Um campeonato de muitas surpresas

Além de Angola, Cabo Verde também garantiu a liderança no seu grupo, destacando-se a presença de duas equipas lusófonas nos oitavos de final. Entretanto, Guiné-Bissau e Moçambique não conseguiram avançar.

A Mauritânia surpreendeu e venceu a Argélia por 1-0, eliminando a seleção argelina. Com esta vitória, a Mauritânia soma três pontos e permanece na luta para se qualificar entre as quatro melhores terceiras classificadas.

Com a derrota, o Burkina Faso terminou a fase de grupos em segundo, com quatro pontos, numa 'poule' em que se registou uma das maiores surpresas da competição, devido à eliminação da Argélia, tida, inicialmente, como a grande favorita do grupo à passagem para os oitavos de final, após perder diante da terceira classificada Mauritânia por 1-0.

O desfecho dos grupos E e F definirá os quatro terceiros classificados que avançarão para os oitavos de final. A Costa do Marfim enfrenta uma situação periclitante, estando em risco de ser afastada da competição. Namíbia e Zâmbia ainda disputarão a terceira jornada para definir a sua sorte na competição.