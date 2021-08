CAN2021: Guiné-Bissau enfrenta Egito na fase de grupos, Cabo Verde com Camarões

Inserida no grupo A, a equipa orientada por Pedro Leitão Brito, que estará pela terceira vez na fase final do torneio, inicia a campanha na capital camaronesa diante da Etiópia, em 09 de janeiro, seguindo-se Burkina Faso (13) e Camarões (17), campeão africano em cinco ocasiões.

Já a Guiné-Bissau, de Baciro Candé, ficou na 'poule' D, tendo estreia marcada com o Sudão (11), antes de debater-se com Egito (15) e Nigéria (19), sempre em Garoua.

Outras seleções

Guiné-Bissau e Cabo Verde são dois países dos PALOP que garantiram a presença na competição

Destaque para a atual detentora do troféu, a Argélia, que enfrentará Costa do Marfim, Serra Leoa e Guiné Equatorial no grupo E.

As 24 seleções foram divididas em seis grupos, sendo que apenas o primeiro, o segundo e os quatro melhores terceiros classificados avançam para a fase a eliminar, os oitavos de final.

A competição vai decorrer entre 09 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022, nos Camarões, 50 anos depois da última organização.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para 2021, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados devido à pandemia de covid-19.