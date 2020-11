Cabo Delgado: Trabalho do bispo de Pemba retratado em livro

A obra com título: "A Coragem e a Confiança em Deus: Luiz Fernando, Amor à Vida e à Missão" destaca a bravura e entrega do padre brasileiro à causa da defesa dos direitos humanos no conflito que se arrasta há três anos na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

O autor do livro, padre Latifo Fonseca, entende que, perante o desenrolar dos acontecimentos em Cabo Delgado e a aparente aversão de se falar sobre o fenômeno entre a maior parte da população local, a postura de Dom Luiz Fernando Lisboa demonstra o que ele próprio sempre defendeu: a necessidade de os povos não se aprisionarem devido ao medo.

"Aponto ali o medo como algo que nos pode escravizar. Aprendi com Fernando Lisboa que se deve superar o medo para o bem de todos," afirmou o autor.

Latifo Fonseca

Alvo de acusações

Entretanto, neste percurso de denúncia do sofrimento vivido pelas populações, devido ao terrorismo, o bispo de Pemba tem sido também alvo de ataques à sua imagem - por indivíduos que o têm acusado de estar a menosprezar os esforços do Governo moçambicano neste conflito - ou de estar ao serviço de agendas externas inconfessáveis.

No livro com 136 páginas, Latifo Fonseca aponta que tais acusações resultam da incompreensão da luta de Lisboa, tendo na apresentação da obra alertado o prelado brasileiro das consequências que essa incompreensão por parte alguns setores da sociedade poderia resultar.

Entretanto, o autor enalteceu o bispo de Pemba: "Dom Luiz, muita gente vai jogar pedras, se calhar até querer matá-lo. Mas saiba que os moçambicanos, estamos nos sentindo abençoados pela sua presença e pela sua vida. Coragem, Deus está contigo e continue indo em frente porque esta luta não será em vão. Deus está a olhar e vai lhe recompensar", disse Latifo Fonseca.

Comentando sobre o livro a si dedicado, Luiz Fernando Lisboa, insistiu na necessidade de os povos lutarem juntos para vencer o medo porque, de acordo com o prelado, este sentimento diminui a capacidade das pessoas de agirem em prol do que é para o seu bem.

"O medo é uma doença que paralisa, é também uma doença que apequena as pessoas. O medo é um mau que tem cura. Quando nos unimos e falamos juntos, o medo pode ser vencido," defendeu.

Do Luiz Fernando Lisboa

Defender os direitos humanos

Dom Luiz Lisboa é o homem que, ao longo da vida, esteve ligado à defesa dos direitos humanos. No Brasil, sua terra natal, esteve envolvido na fundação do Segundo Centro dos Direitos Humanos.

"A causa dos direitos humanos me provoca e me ajuda a viver a minha vocação. Todos nós temos um dever [de lutar em prol dos direitos humanos]. E quando este dever não é cumprido, temos sempre uma sanção. Imaginem os nossos direitos, que às vezes nem nós conhecemos e nem cobramos, que eles sejam respeitados. Então, é preciso criar na sociedade essa consciência de direitos" argumentou.

Lisboa defendeu, durante o lançamento da obra em sua homenagem, a urgência de se vencer a indiferença e o medo como elementos que podem ajudar na edificação de uma sociedade mais justa para todos.

"Quero incentivar a todos para que sejamos patriotas. Amemos África, amemos Moçambique, mas também assumamos a responsabilidade de construir uma sociedade melhor. Não fiquemos esperando que as transformações caiam do céu ou que vão chegar por alguns iluminados que vão mudar tudo. Não! A construção vai ser conjunta e ela depende de todos nós", disse.

"Cobremos uns aos outros, aos nossos amigos, às instituições, ao Governo, seja quem for que tem responsabilidade, porque nós queremos um Moçambique melhor," concluiu.

Latifo Fonseca, autor da obra "A Coragem e a Confiança em Deus: Luiz Fernando, Amor à Vida e à Missão", é um padre católico, natural de Chiúre em Cabo Delgado, e mestre em Gestão Educacional. Antes de Pemba, a obra teve o seu primeiro lançamento no Brasil, onde também foi editada.