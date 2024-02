Cabo Delgado: RENAMO acusa Governo de falta de estratégia

Maior partido da oposição moçambicana diz que, seis anos depois do início da insurgência no norte, falta ainda uma "ação conducente à eliminação" do terrorismo. E defende mais "vigor" no apetrechamento do Exército.

A nova vaga de violência armada na província de Cabo Delgado dominou o reinício das sessões plenárias no Parlamento moçambicano, esta quinta-feira (22.02).

O maior partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), diz que o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) tem feito muito pouco para travar as ações dos terroristas, referindo que os militares estão com falta de meios para se defender das investidas dos insurgentes.

Em entrevista à DW África, José Manteigas, porta-voz da RENAMO, considera que faltam estratégias eficazes "conducentes à eliminação deste terrorismo".

DW África: Quais as últimas informações da RENAMO sobre os ataques em Cabo Delgado?

José Manteigas (JM): O presidente do Conselho Autárquico de Chiúre dizia que as incursões já estavam a 15 quilómetros da vila. Portanto, nós estamos bastante preocupados, não só com a situação em Chiúre, mas também em muitos distritos da província de Cabo Delgado que estão a ressentir-se deste fenómeno do terrorismo. Temos contactado as populações por telefone, mas, de forma oficial, o Governo não tem aparecido em público para explicar aos moçambicanos o que está a acontecer no terreno.

DW África: Sendo assim, como é que RENAMO reage a estes novos ataques?

JM: Estamos muito preocupados. Olhamos para esta situação com muita apreensão e, sobretudo, com bastante insatisfação, porque as nossas populações continuam a ser vítimas desta violência.

DW África: Isso quer dizer que o Governo tem feito pouco para impedir ações dos terroristas em Cabo Delgado?

JM: Com certeza, porque, desde que eclodiu este conflito aparentemente sem rosto – embora o próprio Presidente já tenha dito que havia nomes de líderes conhecidos – nunca vimos uma ação conducente à eliminação desses focos de violência. E sabemos que, de facto, as nossas Forças de Defesa e Segurança enfrentam grandes problemas logísticos. De certo modo, isso enfraquece as nossas forças e não há uma ação vigorosa da parte do Governo para as apetrechar, nem para encontrar estratégias conducentes à eliminação deste terrorismo.

José Manteigas: "As nossas Forças de Defesa e Segurança enfrentam grandes problemas logísticos" em Cabo Delgado Foto: Amós Fernando/DW

DW África: Estamos em ano eleitoral. A instabilidade no norte poderá afetar o processo eleitoral previsto para outubro?

JM: Com certeza. Isso significa que muitos cidadãos não poderão exercer o seu direito fundamental de voltar e ser eleitos. Ainda hoje ouvimos os órgãos eleitorais a garantir que haverá recenseamento em Cabo Delgado, mas a grande questão que se coloca é como pode haver um recenseamento abrangente quando as populações estão a sair das suas zonas e quando há uma total insegurança no seio das populações? Portanto, o que se antevê é que, mais uma vez, vamos assistir a moçambicanos excluídos deste processo democrático.

DW África: A França e o Reino Unido apelaram aos seus cidadãos para evitarem viagens a Cabo Delgado. Como é que a RENAMO vê estes apelos?

JM: Bom, claramente que isso vai retrair outros investimentos. Costuma se dizer que ninguém vai investir num país onde há conflitos, e estamos a ser severamente prejudicados pelas ações dos terroristas. Uma das consequências imediatas é a retração dos investimentos.

DW África: Mas o Presidente Filipe Nyusi disse ontem que a petrolífera Total está prestes a retomar as operações em Cabo Delgado. Isto é possível?

JM: Não sei em que medida isso pode constituir alguma possibilidade. A verdade é que, no terreno, a situação militar é precária. Não sabemos até que ponto o chefe de Estado pode fazer essa afirmação categórica enquanto os parceiros estão a dizer que vão se retirar de terreno. Há uma contradição. É um grande paradoxo ouvir pronunciamentos do chefe de Estado que contrastam absolutamente com as posições assumidas pela França e outros investidores.