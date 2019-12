Cabo Delgado: Mau tempo destrói e obriga centenas de pessoas a deixarem as suas casas  

Feridas do ciclone Kenneth não cicatrizaram, seis meses depois

Salas de aula por reconstruir

Mais de 500 salas de aula ficaram destruídas depois da passagem do ciclone Kenneth. Com apoio financeiro, recuperaram-se cerca de 100 salas. Em alguns casos, foram alocadas tendas às escolas destruídas para permitir o decurso das aulas. Entretanto, há várias escolas por reconstruir. Um exemplo é esta escola primária na Ilha das Quirimbas, distrito do Ibo, cuja cobertura foi arrasada.