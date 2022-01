Cabo Delgado: Mais de 120 mil alunos afetados por ataques em 2021

Pelo menos oito professores foram mortos e 123.433 alunos do ensino geral foram afetados em 2021 no conflito armado em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, disse à Lusa o Ministério da Educação.

Das vítimas, quatro professores eram de Muidumbe e os restantes dos distritos de Nangade, Palma e Macomia, disse Gina Guibunda, porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (Minedh) de Moçambique.

"A situação afetou mais os distritos a norte de Cabo Delgado, onde ocorreram os ataques. Nos outros distritos as aulas decorreram normalmente", referiu a porta-voz, acrescentando que além dos professores mortos, outros 2.074 foram afetados pela violência armada, tendo sido obrigados a abandonar as suas regiões de origem.

Segundo a responsável, um total de 46 escolas, 104 salas de aulas, 30 blocos administrativos e cinco edifícios dos serviços distritais de educação, juventude e tecnologia foram destruídos na sequência dos ataques.

385 escolas fechadas

"Ao longo do ano 2021, não houve aulas em 385 escolas, havendo, no último trimestre, 166 que conseguiram retomar", acrescentou Gina Guibunda.

De acordo com o Minedh, um total de 1.600 professores foram reintegrados no sistema de educação nas regiões e províncias para onde fugiram da violência.

Sem avançar detalhes, Gina Guibunda disse que se prevê, neste ano, a construção e reabilitação de escolas primárias e secundárias, no âmbito do Projeto de Reconstrução de Cabo Delgado, referindo que as escolas primárias foram as mais afetadas pela insurgência.