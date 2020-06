Moçambique

Cabo Delgado: Governo desmantela rede de tráfico de pedras preciosas

As autoridades moçambicanas apreenderam mais de quatro toneladas de pedras preciosas em Montepuez, no norte do país. Ministério dos Recursos Minerais e Energia diz que a rede de tráfico operava naquela localidade.

"Estes crimes envolvem cidadãos moçambicanos e estrangeiros e, assim, podemos dizer que estamos perante redes de tráfico de pedras preciosas", disse à agência de notícias Lusa, esta segunda-feira (29.06), Obete Matine, inspetor geral no Ministério dos Recurso Minerais e Energia de Moçambique. Entre o material apreendido durante a operação, havia pouco mais de quatro toneladas de turmalinas, quartzitos mineralizados a ouro e granadas, além de várias gramas de rubi, curando e águas marinhas. As pedras foram apreendidas em várias residências e estabelecimentos vocacionadas para venda de outros produtos no município de Montepuez, na província nortenha de Cabo Delgado. Rede de tráfico O desmantelamento da rede de tráfico juntou a polícia, o departamento de inspeção do Ministério dos Recursos Minerais e Energia e a empresa Montepuez Rubi Mining (MRM), detida maioritariamente pelo grupo Gemfields. O inspetor geral no Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique afirmou que há, pelo menos, dez pessoas envolvidas, entre moçambicanos e estrangeiros, parte destes com documentos fora do prazo. "Há estrangeiros que já se instalaram na comunidade, casaram-se com mulheres moçambicanas, o que torna o processo para o desmantelamento destas redes complexo", declarou Obete Matine, acrescentando que a intenção das autoridades agora é garantir uma fiscalização constante. A MRM, que detém 33 mil hectares de concessão para exploração de rubis em Montepuez, tem vindo a alertar para as consequências do garimpo ilegal na região. Em fevereiro, 11 garimpeiros ilegais morreram devido ao desabamento de terra na mesma mina. A empresa tem denunciado igualmente o que classificou de "escravatura moderna" a que muitos jovens são sujeitos, a mando de traficantes de pedras preciosas no mercado internacional, nas jazidas dentro da concessão da empresa.

