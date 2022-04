Cabo Delgado: "Acabem com essa guerra", pedem jovens em Macomia

Macomia era um dos distritos que ciclicamente registava incursões do grupo terrorista que protagoniza ataques na região norte de Moçambique. Após operações conjuntas das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e do Ruanda, as populações começaram a regressar às zonas de origem.

Nos dias que correm, a vida flui com normalidade na sede distrital, e jovens como Eduardo Afai pedem que o clima de acalmia venha para ficar.

"Agradeço a situação estar calma. Também desejo muita força [aos militares] para que a situação se estabilize e que essa tranquilidade se mantenha para sempre. Só assim é que a população vai regressar", afirmou Eduardo Afai.

"Não apoiem coisas erradas!"

O comerciante Hassan Salimo também diz que quer esquecer os momentos de horror vividos devido à insegurança.

"Acabem com essa guerra para nós fazermos as nossas atividades", apelou.

A vontade da população foi expressa na semana passada, nos diálogos que o secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, manteve com alguns residentes de Macomia. Foi a primeira viagem do governante moçambicano através das estradas N380 e R698, que ligam o resto da província aos distritos do norte Cabo Delgado, atingidos pelo terrorismo.

Jovens em Macomia pedem um futuro sem guerra. A localidade vive momentos de tranquilidade após ataques de terroristas

As vias foram reabertas depois do desalojamento dos grupos armados que aterrorizavam ao longo dos distritos de Quissanga, Macomia, Muidumbe e Mocímboa da Praia, entre outras localidades.

Ao longo das conversas, Petersburgo pediu aos jovens de Macomia que se distanciem dos grupos que têm protagonizado ataques na província: "Agora está seguro aqui! Estão a gostar? Não apoiem ou adiram a coisas erradas!", disse Petersburgo aos cidadãos.

Formação e autoemprego

Para reconstruir a rede comercial dos distritos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado, a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego promete ajudar na reabertura de pequenos negócios e também formar jovens desempregados para garantir o seu autossustento.

"Nos distritos que foram afetados pelo terrorismo, o comércio tem de voltar à normalidade. Uma das formas é, para os comerciantes, entregar um kit completo de autoemprego com consumíveis, e o comércio vai se restabelecer. Mas temos também jovens que precisam de formação. Vamos formar esses jovens e também dar o kit", relatou Osvaldo Petersburgo.