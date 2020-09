Caíto Teixeira é o novo presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: um pequeno país de futebolistas gigantes

Úmaro Embaló

Parecia ser a mais cara transferência de sempre de um jovem de Portugal para o estrangeiro. O nome de Úmaro Embaló, guineense de 16 anos, fez correr muita tinta nos jornais desportivos desde o início do ano de 2018, pois iria trocar a camisola do Sport Lisboa e Benfica pela do RB Leipzig, na Alemanha, por 20 milhões de euros. O negócio caiu no último dia do mercado de transferências europeu.