Bissau: Parlamento condena ataque à Rádio Capital FM

Na resolução, divulgada esta quarta-feira (29.07) à imprensa, os deputados do Parlamento guineense repudiam e condenam o "ato de assalto, vandalismo e a barbárie praticada" na rádio "por um grupo de pessoas, alegadamente armadas, fardadas e encapuçadas".

Os deputados guineenses exortam também as "autoridades competentes a tomarem todas as diligências necessárias ao apuramento cabal do sucedido e a traduzir à justiça todos os responsáveis morais e materiais do ato".

Ataque cortou a emissão da Rádio Capital FM

O Parlamento guineense instruiu ainda a comissão permanente especializada para o assunto a "encetar diligências com vista a apurar os factos e as circunstâncias em que ocorreu o ato e apresentar o competente relatório à Assembleia Nacional Popular".

Na madrugada de domingo, um grupo de homens armados invadiu a Rádio Capital FM e destruiu as instalações.

O ataque motivou reações de toda a sociedade civil guineense e de vários partidos políticos.

O Governo e o Presidente guineenses também condenaram o ataque, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária do país.