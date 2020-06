Bayer Leverkusen x Bayern Munique na final da Taça da Alemanha

Duelo inédito. É a primeira vez que Bayer Leverkusen e Bayern Munique irão encontrar-se na final da Taça da Alemanha (DFB-Pokal). O atual detentor do troféu, o Bayern Munique, entra em campo com favoritismo no curriculum, apresentando 19 conquistas. Já o Bayer Leverkusen tem apenas uma conquista, em 1992/1993. Desde então, o Leverkusen disputou duas finais e foi para casa sem o troféu em ambas as ocasiões.

Esta época, as duas equipas já concluíram o ciclo de ida e volta na Bundesliga. Na 13ª jornada, o Bayer Leverkusen foi à Allianz Arena vencer por 1-2. Na semana passada, na BayArena, o Bayern Munique "vingou" e venceu por 2-4. Quem sairá por cima no confronto direto esta época e levará para casa a DFB-Pokal?

Percurso Bayer Leverkusen

Na ronda inaugural da competição, calhou em sorte o Aachen ao Bayer Leverkusen. A equipa da quarta divisão não teve qualquer hipótese, com o Leverkusen a golear por 1-4. Na 2ª eliminatória, apareceu pelo caminho uma equipa da Bundesliga, o Paderborn. A diferença de qualidade diminuiu, mas o leverkusen seguiu em frente com uma vitória pela margem mínima, 1-0.

Lucas Alario marca frente ao Saarbrücken

Depois, nos oitavos de final, o Estugarda, que atua na 2ª divisão do futebol alemão. Vitória difícil por 2-1 em casa. Nos quartos de final, seguiu-se outra equipa recém-promovida à Bundesliga, o Union Berlim. O Leverkusen esteve a perder até aos 72 minutos, mas virou o jogo em 18 minutos e assegurou um lugar nas meias-finais.

No "mata-mata" antes da final, o Bayer Leverkusen cruzou caminho com o "tomba-gigantes" Saarbrücken, equipa que milita na 4ª divisão do futebol alemão e que tinha eliminado o Colónia e o Fortuna Düsseldorf, equipas da Bundesliga. O Leverkusen não deu azo a surpresas e venceu por 0-3. 11 anos depois, o Bayer Leverkusen está de regresso à final da Taça da Alemanha, apenas pela 4ª vez na história da competição.

Percurso Bayern Munique

Os heptacampeões da Bundesliga e atuais detentores da DFB-Pokal não tiveram um percurso folgado no que toca aos resultados obtidos. Na 1ª eliminatória frente ao Energie Cottbus, da quarta divisão, os bávaros venceram por 1-3. Na ronda seguinte, o Bayern Munique venceu em casa do Bochum, por 1-2.

Lewandowski é o melhor marcador da Bundesliga, da Taça da Alemanha e da Liga dos Campeões

Nos oitavos de final, chegou a vez de medir forças com uma equipa da Bundesliga. O adversário foi o Hoffenheim e houve chuva de golos na Allianz Arena. 4-3 para o Bayern Munique, com dois golos de Robert Lewandowski. Seguiu-se o Schalke 04 nos quartos de final. Vitória pela margem mínima (0-1), em Gelsenkirchen, com um golo solitário de Kimmich.

Na meia-final, duelo com o Frankfurt. Na Allianz Arena deserta de público devido à pandemia da Covid-19, o Bayern Munique superou o Eintracht Frankfurt (2-1), com Lewandowski a desbloquear o resultado para o Bayern nos útimos 15 minutos da partida.

O Bayern Munique chega assim à 24ª final da Taça da Alemanha.