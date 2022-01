Bacia do Rovuma: Plataforma para exploração de gás já está em Moçambique

Com seus 432 metros de comprimento, e semelhante a um navio gigante, a plataforma saiu dos estaleiros da divisão industrial da Samsung em Geoje, na Coreia do Sul, em 15 de novembro, e atravessou o oceano Índico em direção ao largo da costa de Cabo Delgado, Norte de Moçambique.

"Neste momento, decorre o processo de certificação do heliporto para permitir a aterragem e descolagem de helicópteros, que transportarão as equipas de apoio e trabalho", referiu o INP em comunicado distribuído hoje (03.01) à comunicação social.

"A chegada desta [plataforma] está em conformidade com o cronograma aprovado pelo Governo de Moçambique, sendo por isso um marco assinalável na implementação deste projeto, cuja Decisão Final de Investimento foi tomada em junho de 2017, prevendo-se que o início da produção ocorra até meados de 2022", acrescenta o INP.

O lançamento da plataforma Coral sul contou com a presença do Presidente da Coreia do Sul (esq.), Moon Jae-in, e do seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi (dir.). Ambos acompanhados das suas respetivas esposas