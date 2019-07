Ataque reivindicado pelo EI terá feito sete mortos em Cabo Delgado

Sete pessoas foram mortas no norte de Moçambique esta semana num ataque jihadista reivindicado pelo Estado Islâmico (EI), informaram fontes à agência de notícias France Presse este sábado (06.07). O ataque terá ocorrido na quarta-feira passada no vilarejo de Lidjungo, no distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Um polícia e seis civis foram mortos, incluindo duas crianças, no ataque que ocorreu na quarta-feira passada. De acordo com o site de monitoramento de atividades jihadistas SITE Intelligence, o EI divulgou um comunicado esta sexta-feira (05.07) reivindicando a autoria do ataque. O Governo de Moçambique não confirmou se o ataque ocorreu.

Ataques de grupos armados começaram em Mocímboa da Praia, em outubro de 2017

O comunicado diz que foram atacados quarteis do Exército moçambicano. O grupo alegou ter entrado em confronto com os militares "matando e ferindo vários deles e forçando o restante a fugir". Os combatentes terão apreendido armas e munições. A identidade dos jihadistas e a motivação para o ataque são desconhecidos.

Segundo ataque

Este foi o segundo ataque reivindicado pelo EI em Moçambique desde 3 de junho, quando os jihadistas realizaram um ataque contra uma aldeia em Metubi, a cerca de 150 quilômetros a leste de Nangade.

Os jihadistas têm como alvo pequenas comunidades de Cabo Delgado, de maioria muçulmana. Os ataques, que ocorrem desde 2017, causaram a morte de mais de 250 pessoas e forçaram o deslocamento de milhares de suas casas apesar da forte presença policial na área de fronteira com a Tanzânia.