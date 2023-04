Duas pessoas morreram em confronto com a polícia no Huambo

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em confrontos entre forças de segurança e membros de uma seita na província angolana do Huambo, cujo líder está a ser acusado de "associação criminosa", anunciou a polícia.

Segundo o comunicado do comando provincial do Huambo da Polícia Nacional, a que agência Lusa teve hoje acesso, o incidente registou-se no município do Bailundo, comuna do Lunge, aldeia de Uchia.

A nota refere que elementos ligados à seita religiosa "Igreja Cristão Adventista do 7.º dia a Luz do Mundo", liderada por Isaac José Fernando, também conhecido por "Rei Nombo" e seus correligionários conhecidos por "os blindados" tem feito ameaças às populações, intimidações, incitação à violência e apropriação indevida de campos de cultivo das populações locais.

Polícia reprime protesto e detém manifestantes em Benguela To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Face à situação, o Ministério Público emitiu notificações de comparência dos mesmos, contudo, sem sucesso, tendo na sequência ordenado a detenção dos membros, com destaque para o seu líder.

A polícia salienta que o líder daquela igreja ofereceu durante a sua captura "uma forte resistência, empregando objetos contundentes contra as forças policiais, o que resultou na morte de dois indivíduos e um ferido, entre os insurgentes".

"Nesta conformidade, a PNA no Huambo apela a calma da população em geral, em particular a do Bailundo, bem como o devido respeito às autoridades", sublinhou a polícia.