O Huambo é uma cidade de Angola que é também capital de uma província com o mesmo nome. Esta cidade teve a designação oficial de Nova Lisboa entre 1928 e 1975.

A Província do Huambo é um território habitado por três grupos étnicos autóctones: os huambos, bailundos e sambos. Esta província, com 11 municípios, é limitada pelo Kwanza-Sul a norte, Bié a este, Huíla a sul e Benguela a oeste. A cidade do Huambo é limitada a norte pelo município do Bailundo, a este pelo município de Tchicala-Tcholoanga, a sul por Chipindo e a oeste pelos municípios de Caála e Ekunha. A cidade é sede da Universidade José Eduardo dos Santos. Durante a guerra civil angolana, Huambo foi bastião da UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola).