Alemanha confirma escutas russas nas negociações da guerra

O Ministério da Defesa da Alemanha confirmou neste sábado (02.03) a autenticidade de uma gravação de uma discussão confidencial entre oficiais de alto escalão das Forças Armadas alemãs, a Bundeswehr, sobre a guerra na Ucrânia, que foi vazada pela mídia estatal russa.

"De acordo com nossa avaliação, uma conversa na divisão da força aérea foi interceptada. No momento, não podemos dizer com certeza se foram feitas alterações na versão gravada ou transcrita que está circulando nas mídias sociais", disse uma porta-voz do ministério.

Neste domingo, o ministro da Defesa alemão acusou o Presidente russo, Vladimir Putin, de tentar "desestabilizar" o país, na sequência da transmissão, a partir da Rússia, de conversas confidenciais entre oficiais alemães sobre o fornecimento de armas à Ucrânia.

Boris Pistorius acusa Putin de tentar "desestabilizar" a Alemanha Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

"O objetivo é claramente minar a nossa unidade (...), semear a divisão política em casa, e espero sinceramente que Putin não tenha sucesso e que permaneçamos unidos", defendeu Boris Pistorius, em declarações aos jornalistas.

Gravações

A chefe da emissora estatal russa RT, Margarita Simonyan, publicou na sexta-feira o que ela disse ser uma gravação de áudio entre oficiais alemães, incluindo o chefe da Força Aérea, tenente-general Ingo Gerhartz.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, descreveu o fato como "um assunto muito sério". "O caso será investigado com muito cuidado, de forma intensa e rápida", disse Scholz no sábado, durante uma visita a Roma.

Conforme divulgado por Simonyan no Telegram, o áudio inclui uma discussão sobre se os mísseis de cruzeiro Taurus seriam capazes de destruir uma ponte, aparentemente uma referência à nova ponte que liga a Crimeia ocupada pela Rússia ao continente russo pelo Estreito de Kerch.

A gravação foi aparentemente feita a partir de uma videoconferência entre quatro oficiais que discutiam a guerra da Rússia na Ucrânia.

O chefe da Força Aérea Alemã (à esquerda) pode ter sido ouvido num suposta gravação Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

No áudio, eles falam sobre como os oficiais alemães poderiam fornecer aos ucranianos informações sobre alvos sem parecerem estar diretamente envolvidos no conflito com a Rússia.

O clipe também faz referência ao fato de os britânicos terem "algumas pessoas no local" em conexão com a implantação de seus mísseis de cruzeiro Storm Shadow entregues à Ucrânia.

O periódico alemão Der Spiegel informou que a reunião virtual não ocorreu por meio de uma linha segura, mas pela plataforma Webex.

Roderich Kiesewetter, do partido União Democrática Cristã, CDU Foto: Jean MW/Future Image/IMAGO

Legisladores alemães "alarmados"

Roderich Kiesewetter, do partido União Democrática Cristã, CDU, de centro-direita, e vice-presidente do comité de supervisão parlamentar, disse ser provável que Rússia tenha vazado a conversa para pressionar a Alemanha a não fornecer mísseis Taurus para a Ucrânia.

"Várias outras conversas certamente foram interceptadas e podem ser vazadas posteriormente em benefício da Rússia", disse ele aos média alemães.

Até o momento, o chanceler alemão tem se recusado a enviar os mísseis Taurus para a Ucrânia.

No início desta semana, Olaf Scholz disse que o alcance dos mísseis e a provável necessidade de assistência das tropas alemãs eram problemáticos e poderiam ser interpretados como participação direta ou indireta na guerra.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, exigiu que a Alemanha fornecesse "prontamente" uma explicação e afirmou que o áudio era prova de uma "guerra híbrida" do Ocidente contra a Rússia.