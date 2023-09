Alemanha adota política "mais modesta" em África

A primeira cimeira africana sobre o clima teve lugar em Nairobi na semana passada. 54 países africanos, responsáveis por quase quatro por cento das emissões globais de CO2, defenderam uma reforma do sistema financeiro mundial e apelaram à comunidade internacional para que apoie o desenvolvimento das energias renováveis.

Estas exigências tiveram eco nos países do Norte Global. Também na Alemanha, que participou na cimeira como país convidado. Foi notável o facto de o governo alemão não ter trazido quaisquer propostas próprias. "Não vamos deliberadamente lançar quaisquer novas iniciativas alemãs nesta cimeira", anunciou antecipadamente Bärbel Kofler, Secretária de Estado Parlamentar do Ministério Federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento (BMZ). Apesar de a luta contra as alterações climáticas ser um tema central da política externa alemã.

"Quando o apocalipse chega, chega para todos", avisou William Ruto, presidente do Quénia e anfitrião da cimeira Foto: Khalil Senosi/AP/picture alliance

Mais parceria ao nível dos olhos

"A questão é que os Estados africanos discutiram e apresentaram aqui as suas abordagens às soluções", disse Kofler numa conferência de imprensa após a conferência. A Alemanha, disse ela, apenas quis ouvir e dar apoio ativo. Esta posição é a resposta do governo alemão às críticas de que a Alemanha é demasiado auto-confiante e não trata os seus parceiros africanos como iguais.

Isto foi criticado, por exemplo, quando a equipa de redes sociais do Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros utilizou um emoji de leopardo para descrever a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, à África do Sul, no início do ano. Muitos acusaram o ministério alemão de difundir estereótipos sobre o continente.

A Directora-Geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, também chamou a atenção para as difíceis relações na semana passada. Na conferência de embaixadores, terá citado um diplomata africano, segundo o Table Media: "Se falarmos com a China, recebemos um aeroporto; se falarmos com a Alemanha, recebemos um sermão".

Rússia, China, Turquia: melhor, mais rápido, mais cómodo

Mas os Estados africanos desenvolveram uma nova auto-confiança nos últimos anos e já não querem receber lições dos governos europeus. "Os europeus devem estar conscientes do facto de que existem agora outras opções para os países africanos", diz Paul-Simon Handy, do Instituto de Estudos de Segurança da África do Sul. Agora, África é uma espécie de "mercado aberto" onde ganha quem fizer a melhor oferta.

Neste campo de jogo, a Rússia e a China estão atualmente a fazer melhor do que os europeus. Dão aos seus parceiros africanos exatamente o que eles precisam, em doses reduzidas. No caso da Rússia, ajuda militar concreta. A República Popular da China, por seu lado, investiu maciçamente nas infra-estruturas do continente. A contraproposta: a Europa e os Estados Unidos, com os seus projectos económicos complicados, sujeitos a muitas condições e com atrasos recorrentes.

A linha de comboio que liga a capital do Quénia, Nairobi, a Mombaça, na costa, é financiada a 90 por cento por fundos chineses Foto: picture-alliance/Xinhua/S. Ruibo

África: um continente de oportunidades para a Alemanha

A Alemanha deve investir na estabilidade estrutural dos países, afirma Paul-Simon Handy numa entrevista à Deutsche Welle. "Investimento em infra-estruturas: estradas, pontes, aeroportos. É isso que os países africanos querem realmente". Investimento em vez de bons conselhos.

As medidas anunciadas pela Alemanha na cimeira mostram que a mensagem também chegou aos decisores alemães. No domínio das energias renováveis, por exemplo, ambas as partes podem beneficiar. O Quénia, por exemplo, vai produzir hidrogénio verde com o apoio da Alemanha, a fim de produzir fertilizantes e contribuir assim para a segurança alimentar na África Oriental. Na pequena cidade namibiana de Lüderitz, está prevista a construção de uma das maiores fábricas de hidrogénio verde do mundo, com participação alemã. Uma parte do hidrogénio será depois exportada para a Alemanha.

No entanto, Stefan Rouenhoff, deputado da CDU no Bundestag e chefe do grupo de trabalho do seu partido para África, acredita que a cooperação pode ser alargada. Para além da clássica ajuda ao desenvolvimento, gostaria de ver o Governo alemão dar mais incentivos às empresas alemãs para investirem em África, especialmente no desenvolvimento de energias renováveis. "Esta é uma grande oportunidade para ambas as partes, tanto para os países africanos, onde os investimentos são feitos em conformidade, como para a Alemanha, para as empresas alemãs, para gerar novos mercados de vendas e também para promover realmente a proteção do clima a nível internacional", afirma em entrevista à DW.

África: O que esperar do próximo chanceler alemão? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Quando os interesses coincidem, como no caso da proteção do clima, uma parceria é quase certa. Mas o que dizer dos valores em que o Governo alemão e alguns parceiros africanos não estão de acordo, como os direitos das mulheres ou os direitos LGBTQ? Será que a nova modéstia alemã significa um afastamento de uma política externa orientada por valores?

Para Stefan Rouenhoff, a diplomacia económica externa também pode ajudar. "A grande maioria das empresas alemãs dá um contributo significativo para que as nossas normas e os nossos valores sejam ouvidos também no continente africano. Desta forma, as empresas alemãs contribuem para a mudança social.

Paul-Simon Handy também pensa que a promoção dos direitos humanos é importante e correcta. A única questão é saber de que forma. "Será que o cumprimento dos valores se torna uma condição para um quid pro quo? Estabelece-se o ritmo a que um país deve adotar determinados valores? Se o fizermos, tornamo-nos paternalistas".

Menos sermões, mais investimentos. A Alemanha poderia marcar pontos em África com isso.