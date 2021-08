Afeganistão: Como lidar com o regime talibã?

Celebra-se amanhã, 19 de agosto, o Dia da Independência do Afeganistão. Poucas pessoas poderiam imaginar que neste feriado nacional os talibãs estariam instalados no palácio presidencial - talvez nem os próprios fundamentalistas.

O que a chanceler alemã, Angela Merkel, disse ser um "desenvolvimento extremamente amargo" exige uma resposta à pergunta: o que fazer quando os terroristas de ontem são os governantes de hoje?

Não há dúvidas de que a Alemanha e o Ocidente têm interesses no Afeganistão. Caso contrário, por que motivo teria Berlim assumido um compromisso de duas décadas no país, que envolveu apoio militar, ajuda ao desenvolvimento e assistência humanitária? E esses interesses não desapareceram com a fuga do país do Presidente Ashraf Ghani.

Uma coisa é certa: a estabilidade na região pode significar mais estabilidade em casa, na Europa. E são óbvios os incentivos para evitar que a região se transforme num terreno fértil para os terroristas que operam internacionalmente. O facto de os novos governantes de Cabul terem levado a cabo ataques terroristas para voltarem ao poder só piora a situação.

Heiko Maas, ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha

O chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, antecipou a atual situação, poucos dias antes da tomada de poder em Cabul. "Se os talibãs estabelecerem um califado, irão isolar-se no campo internacional, não haverá reconhecimento diplomático de tal Estado e será o fim dos programas internacionais de assistência", disse na semana passada.

Nos últimos tempos, o Afeganistão foi o país que recebeu mais ajuda alemã ao desenvolvimento, que agora está suspensa. Para 2021, estavam previstos 250 milhões de euros, que não foram ainda disponibilizados.

Dialogar com o regime talibã?

Não existe uma opinião unânime sobre o diálogo com os talibãs. Entre os que são a favor de conversações com o grupo islamista está o especialista em assuntos afegãos Markus Kaim, do Instituto Alemão para Política Internacional e Segurança (SWP), em Berlim.

Numa entrevista publicada esta segunda-feira (16.08) no jornal Handelsblatt, Kaim afirmou que mais cedo ou mais tarde o governo dos talibã terá de ser aceite.

"Neste momento, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, e outros estão a agir de acordo com o lema: não haverá reconhecimento, não haverá negociações, não haverá dinheiro. Isto é compreensível em termos humanos, mas não é uma estratégia para uma região geopoliticamente importante", considera o especialista.

Também a deputada Aydan Özoguz, do Partido Social-Democrata (SPD), tem apelado para contactos com o grupo. "Os talibãs não vão conseguir muito se permanecerem completamente isolados. Estão dependentes de financiamento humanitário e de desenvolvimento. A situação atual é caótica e muito preocupante. Somos a favor de um diálogo político com o Afeganistão, mas temos de esperar e ver se haverá estruturas ordenadas, com um governo que esteja disposto a dialogar", disse à DW.

Metade da população precisa de ajuda

O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (UNOCHA) calcula que, em 2021, quase metade dos 40 milhões de habitantes do Afeganistão dependerá de ajuda humanitária - praticamente o dobro do ano anterior.

Mulheres afegãs temem dias sombrios após regresso dos talibãs ao poder

Em entrevista à DW, o especialista em segurança Winfried Nachtwei, do Partido Verde, sublinha que um princípio fundamental da assistência humanitária é que esta seja sempre prestada independentemente da evolução política. "Não pode ser do interesse europeu e alemão que a situação humanitária já catastrófica do Afeganistão se agrave ainda mais", acrescenta.

Para o especialista, a forma de lidar com o novo governo em Cabul depende, acima de tudo, de outras forças estarem também representadas no governo, além dos talibãs. E essa é uma mensagem que estão a tentar transmitir. O líder talibã Abdul Ghani Baradar anunciou um "governo islâmico aberto, inclusivo" e o porta-voz Mohammad Naeem abriu as portas à comunidade internacional, ao declarar que não pretendem governar "um país isolado".

Reações internacionais

Alguns países já aceitaram esse convite. A China, por exemplo, reagiu de forma invulgarmente rápida à mudança de poder em Cabul. "Nós respeitamos a decisão do povo afegão", declarou na segunda-feira (16.08) a porta-voz do Ministério do Exterior em Pequim, Hua Chunying.

Há duas semanas, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, já tinha recebido uma delegação de nove talibãs em Tianjin, perto de Pequim. E os islamistas recompensaram a hospitalidade com a promessa de não interferirem em questões internas chinesas: um sinal claro de que não irão apoiar os extremistas islâmicos na região noroeste de Xinjiang.

Ministro dos Negócios Estrangeiros da China (à dir.), Wang Yi, recebeu o vice-presidente talibã, Mullah Baradar, no final de julho

Também a Turquia parece confiante em relação aos talibãs. O chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu, considerou positivas as declarações dos islamistas após a tomada de poder em Cabul e disse que o seu país está em diálogo com todas as forças no Afeganistão.

Na Europa, o Reino Unido apelou ao pragmatismo nas relações com os novos governantes no Afeganistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, diz que é preciso encarar a nova realidade e tentar ter uma influência positiva sobre o "novo regime".

Olhar atento

O especialista Winfried Nachtwei concorda que é preciso seguir de perto os desenvolvimentos no terreno. É preciso observar muito atentamente os talibãs, e de forma muito diferenciada, para se saber: "há forças pragmáticas que têm em conta as necessidades da população afegã ou se são forças que simplesmente querem impor a sua ideologia?"

Os próximos dias serão decisivos. No Afeganistão irá saber-se se os talibãs vão cumprir as suas promessas - especialmente no que diz respeito aos direitos humanos e das mulheres. E nas capitais mundiais irá debater-se se e que tipo de diálogo pode ser iniciado com a nova liderança afegã.