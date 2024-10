Advogado de Venâncio Mondlane morto em Maputo

O advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, Elvino Dias foi morto, na madrugada deste sábado (19.10), em Maputo.

Elvino Dias, e também o mandatário do partido PODEMOS, Paulo Guambe, que o acompanhava, terão sido mortos a tiro no interior de uma viatura no Bairro da Malhangalene na capital moçambicana.

Fonte do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) confirmou hoje o homicídio de ambos, acrescentando que a Polícia da República de Moçambique vai pronunciar-se sobre o caso nas próximas horas. Também o partido PODEMOS deverá dar uma conferência de imprensa ainda esta manhã.

Durante toda a madrugada circularam em Moçambique vídeos de extrema violência das duas vítimas e da viatura atingida aparentemente por mais de duas dezenas de tiros. Não se conhecem os autores do crime.

Elvino Dias foi morto, na madrugada deste sábado (19.10), em Maputo Foto: Romeu da Silva/DW

Num comunicado enviado à imprensa, o Consórcio Mais Integridade explica que, "segundo o depoimento de testemunhas oculares, os finados foram interpelados por duas viaturas da marca Mazda BT-50, de onde terão saído dois indivíduos desconhecidos, munidos de armas de fogo e que de imediato crivaram-nos de balas, tendo o Elvino Dias perecido no mesmo instante e o Paulo Guambe, horas depois, uma vez a Polícia da República ter impedido a sua evacuação através de uma ambulância que esteve no local para os socorrer. As testemunhas, frisaram que a polícia fez um forte exercício de censura e intimidações às testemunhas para que não registassem a cena de violência, tendo recolhido e danificado diversos telemóveis".

O próprio Elvino Dias já havia denunciado na sua página do Facebook um plano de o assassinar, juntamente com o candidato presidencial Venâncio Mondlane.

O advogado Elvino Dias, conhecido defensor de casos de direitos humanos em Moçambique, era assessor jurídico de Venâncio Mondlane e da Coligação Aliança Democrática (CAD), formação política que apoiou inicialmente aquele candidato a Presidente da República de Moçambique, até a sua inscrição para as eleições gerais de 09 de outubro ter sido rejeitada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Venâncio Mondlane viria depois a ser apoiado na sua candidatura pelo partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (PODEMOS), cujo mandatário nacional das listas às legislativas e provinciais, Paulo Guambe, também seguia na viatura alvo do crime.

"Lutaram pela verdade eleitoral"

Em entrevista à DW, o investigador e analista moçambicano Salvador Forquilha afirma que este é “um ato, a todos os níveis, condenável” e que “o país se deve movimentar no sentido de garantir que nunca mais volte a acontecer".

Para Salvador Forquilha, Elvino Dias e Paulo Guambe "representam cidadãos que lutaram pela verdade eleitoral, num momento em que o país está num processo eleitoral com problemas sérios de credibilidade".

Questionado sobre se estas mortes podem resvalar em violência no país, o Forquilha diz que é “muito incerto e extremamente perigoso".

"O Estado tem uma grande responsabilidade para garantir que a situação não resvale para violência descontrolada”, entende o analista, que acrescenta que “há um potencial de violência que se desenha” e a "receita para a solução é que o próprio regime e instituições funcionem".

"Ato covarde e hediondo"

Nas redes sociais, são já muitas as personalidades que lamentam a notícia, que chocou o país esta manhã.

Também os juízes moçambicanos classificaram o homicídio de Elvino Dias como um "ato covarde e hediondo", que "representa um ataque não apenas à vida de um profissional dedicado, mas também à própria justiça e ao Estado de Direito em Moçambique".

"O doutor Elvino Dias era um defensor incansável da legalidade, conhecido pelo seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e a justiça social. A sua morte não deve ser vista como um facto isolado, mas como um sinal alarmante das crescentes ameaças que pairam sobre os operadores do Direito em nosso país", lê-se no comunicado da Associação Moçambicana de Juízes (AMJ).

A associação dos juízes moçambicanos acrescenta que "não pode e não ficará indiferente a este crime", exigindo das autoridades "uma investigação célere, imparcial e rigorosa, que traga à luz os responsáveis por este assassinato e os leve a barra da justiça".

"Este crime, tal como outros atentados contra advogados e magistrados, visam enfraquecer o sistema judicial e intimidar aqueles que, com coragem e firmeza, se levantam em defesa dos direitos dos cidadãos", lê-se.

RADAR DW: Moçambique à beira de uma convulsão social?

Já o Consórcio Mais Integridade fala de um “vil e bárbaro assassinato e insta as autoridades para que, este crime seja urgentemente esclarecido e os seus atores materiais e morais sejam responsabilizados”.

Em comunicado, a plataforma de observação eleitoral escreve que o assassinato do Elvino Dias e Paulo Guambe representa "um ato de intimidação de todos os que reivindicam a transparência e a verdade nas eleições de 2024”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal também reagiu, condenou hoje liminarmente os assassinatos.

"Portugal condena liminarmente os assassinatos do mandatário do Podemos Paulo Guambe e do advogado Elvino Dias", lê-se na mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

"O povo moçambicano exerceu legitimamente o seu direito de voto. Fazer jus à sua maturidade cívica implica garantir o caráter pacífico e ordeiro do processo subsequente", acrescenta a publicação.



Em atualização