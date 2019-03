África do Sul: Decisão sobre extradição de Manuel Chang para os EUA adiada para abril  

O juiz do tribunal de Kempton Park, arredores de Joanesburgo, decidiu esta terça-feira (26.03.) dar continuidade à audição sobre o pedido dos EUA para a extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang, quando a defesa pedia uma decisão política.

"Os pedidos têm de ser tratados em separado. O pedido da defesa é prematuro. É uma questão de justiça", afirmou o juiz William Schutte, ao ler a sua decisão sobre o pedido dos advogados de defesa de Chang, que solicitaram na semana passada uma decisão do chefe de Estado sul-africano sobre os procedimentos do tribunal no processo de extradição iniciado pela justiça norte-americana.

"O pedido de extradição de Moçambique não se encontra perante este tribunal. O tribunal tem de atender a todos os procedimentos ao abrigo da lei, que tem de seguir o seu curso", disse.

Tribunal de Kempton Park (África do Sul)

Exame do pedido norte-americano

Após a leitura de 45 minutos da decisão, o tribunal sul-africano retomou esta manhã a audição do mérito do pedido norte-americano para a extradição do antigo governante moçambicano.

Além dos Estados Unidos, também Moçambique está a pedir a extradição de Chang.

O deputado e antigo ministro das Finanças Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul desde 29 de dezembro de 2018 à luz de um mandado internacional emitido pela justiça dos Estados Unidos, que pede a sua extradição, no âmbito da sua investigação às dívidas ocultas em Moçambique.

Pedido de Moçambique analisado depois de 8 de abril

Em declarações aos jornalistas, o adido de segurança da Embaixada de Moçambique em Pretória, Abel Nuro, confirmou que o pedido de Moçambique só será analisado depois do dos Estados Unidos.

"Até aqui, o que foi visto é o pedido dos Estados Unidos, não está em causa o nosso pedido, vai continuar mas depois da decisão sobre o pedido norte-americano", disse.Sobre o apoio que está a ser prestado a Chang pelas autoridades moçambicanas, o responsável referiu que é "tudo aquilo que é necessário".

"Estamos a dar apoio moral, apoio físico, visita, tudo aquilo que é necessário quanto ao nosso cidadão", adiantou.Questionado sobre as visitas ao estabelecimento prisional onde Manuel Chang se encontra detido desde 29 de dezembro de 2018, Abel Nuro referiu que a representação diplomática moçambicana na África do Sul está "a criar condições juntamente com os próprios advogados para que isso possa acontecer".

Manuel Chang (esq.) foi ministro das Finanças no Governo de Armando Guebuza (dir.)

Por seu lado, contactado pela DW-África, Elpídio Muthemba, da associação moçambicana de mineiros da Província de Rustburg, Khulumane, (falem na língua portuguêsa), destacou que "até agora a justiça está funcionar como esperávamos. Assim sendo, cantemos a segunda vitória e veremos já no veredito no dia 8 como tudo isso irá terminar. Até agora tudo está conforme”, concluiu.

Preso desde dezembro de 2018

Chang foi vice-ministro do Plano e Finanças entre 2000 e 2004, no executivo de Joaquim Chissano e ministro das Finanças nos dez anos do Governo de Armando Emílio Guebuza entre 2005 e 2015.

De acordo com a acusação norte-americana, Manuel Chang recebeu alegadamente milhões de dólares em subornos em troca de dívidas secretamente contraídas pelo Estado moçambicano, sem o conhecimento do parlamento, entre 2013 e 2014, de mais de dois mil milhões de dólares a favor de três empresas públicas (Ematum, Proindicus e MAM) criadas para o efeito em Moçambique.

