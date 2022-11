África do Sul, Cabo Verde e Nigéria querem ajudar Bissau

Os embaixadores de Cabo Verde e da Nigéria na Guiné-Bissau apresentaram esta quarta-feira (09.11) o Fórum de Investimento e Comércio de Impacto para apoiar o crescimento económico guineense, conforme disse o diplomata nigeriano John Usanga.

Com o apoio do Governo da Guiné-Bissau e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os representantes dos três países em Bissau decidiram lançar o fórum, que vai juntar entre 30 de novembro e 04 de dezembro empresários dos respetivos países com os guineenses.

Potencialidades de negócios e criação de emprego

A ideia, segundo o representante do PNUD na Guiné-Bissau, Tjark Egenhoff, "é abrir potencialidades de negócios e criação de emprego" para os guineenses, entre outras, nas áreas como economia digital, infraestruturas, energia, recursos naturais, gestão de resíduos, economia azul, finanças, banca, seguros, indústria criativa, transportes, agricultura e água.

O representante do PNUD utilizou a expressão do crioulo guineense "hora tchiga" (está na hora) para sugerir que a Guiné-Bissau "deve mudar a sua imagem que teve no passado", através da criação de oportunidades para os cidadãos.

África do Sul, Cabo Verde e Nigéria querem ajudar a Guiné-Bissau a criar oportunidades de negócio

Para o ministro da Economia, José Carlos Casimiro, o fórum de Bissau será "uma grande oportunidade" para o país apresentar as suas potencialidades e opções de desenvolvimento traçados pelo Governo.

O embaixador da Nigéria, John Usanga, disse que o seu país "tem uma coisa em grande" para apresentar no fórum na Guiné-Bissau, um país que considera de "abençoado, mas cuja bênção não tem sido explorada".

Nigéria quer Guiné-Bissau mais perto da CEDEAO

O diplomata nigeriano espera que, a partir do fórum, as potencialidades da Guiné-Bissau "sejam mais conhecidas" no mundo e na própria Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) e que a iniciativa promova o emprego "para pelo menos 10% da população".

O embaixador de Cabo Verde na Guiné-Bissau, Camilo Leitão da Graça, anunciou que os empresários do seu país "vão trazer experiências de boas práticas" nos ramos de negócios, turismo e economia digital.

A África do Sul, que o próprio embaixador em Bissau, Mphakama Nyangweni, reconheceu não ter "muita ligação comercial com a Guiné-Bissau", espera começar a ver os frutos do fórum antes do final de 2022.