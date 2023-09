Ziyarar Kim ga Putin ta sa Amurka fargaba

Amurka ta yi gargadin taron na kasashen Koriya ta Arewa da Rasha, ka iya kai wa ga cimma yarjejeniyar mika makamai ga Moscow domin ci gaba da yakin da take da makwabciyarta Ukraine. Taron wanda ya gudana a gabashin Rashan, ya nuna yadda kasashen biyu ke da tunani iri guda da kuma aminci da juna. An dai yi amannar cewa, Vladimir Putin na Rashan zai bukaci tallafin Koriya ta Arewa kan makaman da take da su da ka iya hada wa da tsofaffin makaman da aka yi amfani da su a lokacin tsohuwar Tarayyar Soviet. Haka kuma akwai yiwuwar Shugaba Kim Jong Un ya nemi agajin Rasha wajen kaddamar da na'urar satellite, wadda ya bayyana da mai matukar amfani wajen ci gaba da yin barazanarsa ta makaman nukiliya a duniya.