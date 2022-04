Gwamnati ta fasa biyan albashin malaman jami'o'in Najeriya

Ma'aikatar kwadagon Najeriya ta ce bata da wani zabi face tsaida albashin malaman har ya zuwa lokacin da suka janye yajin aikin. Chris Ngige ministan kwadagon kasar da kuma yace gwamnatin Najeriya na bisa doka game da sabon matakin dake iya kaiwa ga kara dagula lamura tsakanin gwamnati da malaman jami'o'in na Najeriya. "Sashe na 43 na dokar yajin aiki, dama kudurin kungiyar kwadago ta duniya ILO ya bai wa mai daukar aiki damar rike albashin ma'aikacin dake yajin aiki a lokacin da ma'aikacin ke yajin aiki. Dokar ta tanadi amfani da wannan albashi idan kana so domin maye gurbin aiyyukan masu yajin aikin."

Ministan kwadagon Najeriya yace "a ragowar kasashen duniya kungiyar masu yajin aikin ce kan tanadi kudade domin biyan albashin 'ya 'yansu a lokacin da suke yajin aikin domin sun san mai daukar aikin ko a matakin ba zai biya wannan albashi ba. Wannan ita ce dokar kuma an yi ta ne da nufin kare tsarin aiki daga rushewa ta yadda in an gama yajin aikin ma'aikaci na iya samun wurin komawa aikin nasa."

Dakin daukar karatu na wata jami'a a Najeriya

Kokarin bin doka ko kuma kokarin jefa yunwa da nufin murde wuyan malaman makarantar da ke yajin aikin dai, wannan ne karo na biyu da gwamnatin Abujar ke bin dokar a tsawo a cikin shekaru biyu. Kuma da kyar da gumin goshi ne shugaban kasar ya amince a biya 'ya 'yan ASUU da suka fada yajin aikinwattani tara shekaru biyu da suka gabata. Ana kallon janye albashin a matsayin jefa malaman a cikin kuncin rayuwa da ka iya kaiwa ga damuwa ga duba da yadda wasu ke rayuwa hannu baka hannu akushi.

Ministan kwadagon Najeriya ya ce "Matakin ba yana nufin da cewa ba ma son tattaunawa da 'ya 'yan kungiyar ba, amma fa muna bin doka ne, dokar da majalisar tarrayar Najeriya ta kafa ba doka ta Ngige ko ko Buhari ba, ko kuma Jonathan. Kuma kungiyar ILO ta kalle ta ta ga kuma ko kadan bata da illa kuma kasashe 187 na kungiyar ILO ne sun kafa wannan doka."

Wasu daliban jami'ar Lagos

To sai dai kuma a fadar Farfesa Abdulkadir Mohammed dake zaman babban jami'i na kungiyar ASUU dmai kula da jami'o'in dake jihar Kano sabon matakin gwamnatin ba zai iya karya gwiwar malaman dake neman gyara ba.

"Tun kafin mu shiga wannan yajin aiki ai yana daya daga cikin abun da muka yi tunanin gwamnati za ta yi saboda sun saba ba yau suka fara ba. Suma 'ya 'yanmu suna sane saboda haka sun tanadi wani dan abun yi da zai rike kansu da iyalansu zuwa kare yajin aikin. Abun da muka sani shi ne wannan tsari na hukumci da yunwa bai taba yin tasiri ba kuma awannan lokaci ba zai yi wani tasiri ba, kuma in bai tasiri ba suna iya tunanin korarmu daga aiki, shi ma wannan ba zai yi tasiri ba."

Abin jira a gani shi ne irin yadda yadda sabon matakin zai kasance a cigaba da takaddamar da ake tsakanin gwamnatin da malaman na jami'o'in Najeriya.