Zelensky à la recherche de soutien militaire en Europe

Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée en Europe. Après son passage au Vatican, en Allemagne et à Paris ce week-end, le président ukrainien était aujourd'hui au Royaume-Uni, pour préparer sa contre-offensive contre les forces russes.

Prix Charlemagne

Hier, Volodymyr Zelensky a reçu, à titre personnel et au nom du peuple ukrainien, le prix Charlemagne, à Aix-la-Chapelle. C'était sa première visite en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine. Une distinction pour honorer sa contribution à l'unité européenne.

L'Allemagne prépare un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros Image : Federico Gambarini/AFP/Getty Images

Le prix lui a été remis en présence d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, par le chancelier allemand Olaf Scholz.

"La soif de liberté et la résistance dans les moments sombres sont sources d'espoir et d'inspiration bien au-delà de l'Ukraine. A la tête du peuple ukrainien tout entier, vous défendez les valeurs que l'Europe défend. L'Ukraine peut compter sur notre soutien total à cet égard. Sur le plan humanitaire, économique et en matière d'armement. Mais surtout, sur le long terme".

Ursula von der Leyen a comparé la guerre en Russie à la chute du Rideau de fer, il y a une trentaine d'années, et estimé qu'il était temps de "se lever pour défendre la démocratie".

Des missiles, des drones... des avions?

Davantage que les honneurs, c'est un renforcement du soutien militaire que le président ukrainien est venu chercher en Europe.

Olaf Scholz a assuré à Volodymyr Zelensky : "Nous vous soutiendrons aussi longtemps que nécessaire". En tout, l'Allemagne a aidé l'Ukraine à hauteur de 17 milliards d'euros, armements compris. Berlin prépare un nouveau plan d'aide militaire de 2,7 milliards d'euros.

"Chère Europe, l'Ukraine vous offre la victoire, qui se transformera en paix et vous sauvera. ( …) La Russie a volontairement choisi la voie du mal. Notre volonté et la vôtre suffiront à barrer cette voie et celle de tout autre agresseur qui pourrait un jour essayer de répéter ce que la Russie a fait. Nous accomplirons cette tâche, mais seulement ensemble".

Volodymyr Zelensky promet "la victoire" à l'Europe Image : Adam Berry/Getty Images

Appel à de nouvelles sanctions contre la Russie

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont appelé hier à de nouvelles sanctions contre la Russie.

Le président ukrainien garantit de ne pas attaquer le territoire russe. A Paris, hier soir, Emmanuel Macron lui a promis des "dizaines de véhicules blindés et de chars légers" pour équiper "plusieurs bataillons" ukrainiens qui seront aussi formés par la France.

Ce matin, à Londres, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a quant à lui assuré de la livraison "dans les prochains mois" de missiles par centaines et de drones d'attaque de longue portée. Le Royaume-Uni entend "jouer un rôle" dans la coalition militaire que Kiev essaie de mettre en place pour obtenir aussi des avions de combat.

Cette tournée diplomatique de Volodymyr Zelensky survient à quelques jours d'un sommet européen en Islande et d'une réunion des dirigeants du G7 au Japon, la semaine prochaine.

L'émissaire chinois Li Hui, qui est le représentant spécial pour les affaires eurasiatiques chargé de discuter du règlement de la situation en Ukraine, se rendra à Kiev demain et mercredi.