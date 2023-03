Kiev espère que Xi Jinping va convaincre Vladmir Poutine

Le président chinois est à Moscou alors que la Russie continue de mener une guerre en Ukraine et que Vladimir Poutine est de plus en plus isolé en Occident.

Le voyage de Xi Jinping intervient alors que Vladmir Poutine subit un isolement marqué par l'émission d’un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale(CPI) à son encontre, pour "crime de guerre" en Ukraine.

Pour certains analystes, Xi Jinping, va tenter de se présenter comme un dirigeant neutre dans la guerre en cours en Ukraine, tout en exhortant la Russie et l'Ukraine à entamer des pourparlers de paix. Mais bien que Xi Jinping ait exposé la position de la Chine sur la guerre en Ukraine dans un document en 12 points, de nombreux pays occidentaux restent sceptiques quant aux intentions réelles de Pékin, qui poursuit son partenariat avec Moscou.

Livraison d'armes

Les États-Unis ont averti que la Chine pourrait envisager de fournir des armes létales à la Russie, même si le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré au début du mois que Pékinavait assuré qu'elle ne franchirait pas ce pas.

Si Pékin veut se présenter, par ailleurs, comme médiateur dans le conflit russo-ukrainien, il n'est pas certain qu’elle soit disposée à pousser la Russie et l'Ukraine à entamer des pourparlers de paix.

La Chine n'a toujours pas condamné la guerre de la Russie et cela prouve qu'elle n'a pas changé de position sur l'invasion russe, estiment certaines analystes.

Pékin peut jouer un rôle

L'Ukraine espère que le président chinois utilisera son "influence" sur Vladimir Poutine lors de sa visite de trois jours à Moscou pour "mettre fin" à la guerre."

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a, ainsi appelé directement Pékin à participer à un sommet pour discuter de ce que Kiev décrit comme une formule de paix.

M. Zelensky estime, en effet, que la Chine est l'un des rares pays capables d'exercer une influence sur la Russie et de pousser les deux parties à reprendre les pourparlers de paix.

La Chine est devenue le partenaire incontournable de la Russiie Image : Sergei Karpukhin/Sputnik/REUTERS

Toutefois, certains pays Occidentaux sont sceptiques quant à la véritable position de la Chine sur la guerre. La Chine reste l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie, à l'heure où Moscou doit faire face à un grand nombre de sanctions imposées par le bloc occidental dirigé par les États-Unis.

"Nous espérons que le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie permettra, d'une part, de défendre l'équité et la justice internationales et, d'autre part, de promouvoir la prospérité et le développement communs de nos pays", a déclaré Xi Jinping à Moscou.lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine.

Coopération économique

Pékin est le premier acheteur de pétrole russe et le volume du commerce entre les deux pays a augmenté de 34,3 % en 2022, selon le média d'État chinois, Global Times.

"Nous avons beaucoup de tâches et d'objectifs communs", a déclaré Vladimir Poutine, en se félicitant que Pékin accorde "une grande attention au développement des relations entre la Russie et la Chine".

Le président russe s’est également dit prêt à discuter du plan de paix proposé par Pékin pour régler le conflit en Ukraine.

Pékin qui a également intensifié son offensive de charme diplomatique ces derniers mois, en organisant une série de sommets avec les dirigeants de la Biélorussie, de l'Iran et de l'Arabie saoudite, tout en tentant de normaliser les relations avec des pays occidentaux comme l'Australie et l'Allemagne.