La Russie a admis ce mercredi un bilan plus lourd de la frappe qui a visé dans la nuit du Nouvel an ses soldats à Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine. Le bilan est désormais de 89 morts. Autre fait rarissime : l'état-major russe a admis que la cause principale de cette frappe est l'utilisation massive de téléphones portables de la part des soldats tués, ce qui a contribué à révéler leurs positions aux forces ukrainiennes.

Un tournant dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie ?

Si cette attaque et ses conséquences suscitent une nouvelle volée de critiques en Russie, il est néanmoins trop tôt pour dire que nous sommes à un tournant de la guerre en Ukraine, estime Lukas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques), docteur en géopolitique et spécialiste de la Russie. Il est interrogé par Ali Farhat.

A lire : Lukas Aubin, Géopolitique de la Russie, Éd. La Découverte, 2022.