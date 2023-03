Selon le Sipri, les Etats-Unis restent en tête des marchands d'armes dans le monde et la Russie accroit ses ventes en Afrique.

Tandis que le monde dans son ensemble se désarme, l'Europe se réarme de manière drastique. Ainsi pourrait-on résumer le dernier rapport du Sipri , publié ce lundi 13 mars 2023.

Pour Pieter Wezeman, chercheur principal au Sipri, "les principaux changements que nous avons observés dans les transferts internationaux d'armes, y compris le commerce et l'aide militaire, sont les suivants : tout d'abord, les transferts d'armes vers les Etats européens ont augmenté de manière significative et nous pensons qu'il est utile de souligner le fait que le rôle des Etats-Unis en tant que fournisseur d'armes dans le monde s'est également accru de manière significative".

Char Léopard 2 de l'armée allemande Image : Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

L'Ukraine, grande destination

Les importations d'armes des pays européens, principalement en provenance des Etats-Unis, ont en effet augmenté de 47%, celles des pays européens membres de l'Otan de 65%. La raison : la guerre en Ukraine.

L'Ukraine, jusqu'à l'an dernier, était un importateur négligeable d'armement. Mais, le pays est devenu subitement, en 2022, la troisième destination d'armement dans le monde, derrière le Qatar et l'Inde, conséquence directe de l'aide occidentale pour repousser l'invasion russe. A lui seul, le pays a concentré 31% des importations d'armement en Europe et 8% des échanges mondiaux.

L'Ukraine est devenue une grande importatrice d'armes en raison de la guerre qui l'oppose à la Russie Image : Nick Connolly/DW

Les principaux vendeurs d'armes

Les cinq principaux pays exportateurs d'armes dans le monde sont, dans l'ordre : les Etats-Unis, la Russie, la France, la Chine et l'Allemagne.

Si cet ordre n'a pas changé par rapport à la période précédente, certains pays ont toutefois connu des changements considérables. Ainsi, les Etats-Unis, déjà numéro un, ont encore augmenté leurs ventes de 14 % et représentent désormais 40 % des transferts d'armes mondiaux.

La France a enregistré une hausse encore plus importante de 44 % et a pu consolider sa position de numéro trois.

Quant à la Chine, son importance en tant qu'exportateur mondial d'armes diminue, selon le Sipri.

"La Chine n'a pas réussi à pénétrer certains des principaux marchés de l'armement, dans certains cas pour des raisons clairement politiques. C'est pourquoi la Chine ne vend pas d'armes à son rival indien, par exemple, explique Pieter Wezeman, chercheur principal au Sipri.

Le rapport souligne que la part de l'Europe dans les transferts internationaux d'armes a nettement augmenté, passant de 11% entre 2013 et 2017 à 16% de 2018 à 2022.

L'Afrique achète aussi

Dans toutes les autres régions du monde, les ventes d'armes ont en revanche diminué. Cela a été le cas de manière extrême en Afrique, avec une baisse de 40%.

Pieter Wezeman précise toutefois que cette diminution n’est pas liée à un recul de la violence.

"Non, la réduction de 40 % des transferts d'armes vers l'Afrique ne rend pas l'Afrique plus pacifique. Il est important de comprendre que ces chiffres ne donnent qu'une certaine indication de la demande d'armes mais qu'ils ne sont pas directement liés aux conflits dans lesquels ces armes sont utilisées. Nous pouvons voir qu'en Afrique, il y a bien sûr de nombreux conflits dans lesquels les armes sont largement utilisée mais malgré cela, les pays ne sont pas en mesure de s'offrir un grand nombre d'armes perfectionnées et donc, en ce sens, la valeur totale des transferts d'armes vers la région n'est pas aussi élevée que le nombre de conflits pourrait le suggérer", explique le chercheur.

Soldat de l'armée malienne Image : Florent Vergnes/AFP/Getty Images

Le Mali et les armes russes

En Afrique subsaharienne, la Russie a désormais dépassé la Chine en tant que fournisseur d'armes.

Le Mali est un exemple de l'avancée de la Russie en Afrique.

Le pays achetait auparavant des équipements militaires à plusieurs pays, dont la France et les Etats-Unis. Mais après les coups d'Etat survenus au Mali en 2020 et 2021, ces deux pays se sont retirés, tandis que la Russie a augmenté ses ventes au Mali.

F16 américain dans le ciel italien en février 2022 Image : Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance

Les Etats-Unis pour longtemps

Qui sera en tête du commerce international des armes à l'avenir ?

Le Sipri a examiné les carnets de commande des fabricants des principaux pays exportateurs d'armes.

Une attention particulière a été accordée aux commandes d'avions et d'hélicoptères de combat ainsi que de grands navires de guerre comme les porte-avions, les destroyers, les frégates et les sous-marins. Il s'agit de systèmes d'armes dont la valeur des commandes est particulièrement élevée.

Les Etats-Unis devraient donc rester de loin le principal fournisseur d'armes. Cela résulte du fait qu'environ 60% de tous les avions de combat et hélicoptères de combat commandés dans le monde sont des productions américaines.

Pour la seule année 2022, 13 pays ont commandé un total de 376 avions et hélicoptères de combat aux fabricants américains.