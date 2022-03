L’Europe se réarme face à la menace russe

Le continent européen est celui où les achats d'armes ont le plus augmenté au cours des cinq dernières années, selon le rapportsur les tendances en matière de ventes d'armes publié aujourd'hui par l'Institut international de recherche sur la paix basé à Stockholm (Sipri).

Lors de la période 2017-2021, le commerce mondial d'armement a certes reculé de 4,6% mais a il a augmenté de 19% en Europe, faisant de ce continent un "nouveau point chaud", selon les termes de Siemon Wezeman, coauteur de ce rapport annuel.

A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Allemagne a opéré un tournant stratégique en annonçant un renforcement de son armée : l'Etat fédéral va ainsi consacrer 2% du PIB à l'achat d'armements. Soit le pourcentage minimum réclamé par l'Otan.

L'armée allemande compte ainsi acheter jusqu'à 35 avions de combat F-35 du constructeur américain Lockheed Martin, ainsi que 15 Eurofighter.

L'Europe est la région du monde où les achats d'armes ont le plus augmenté.

La Russie, premier fournisseur d'armes à l'Afrique

Toutefois, le rapport du Sipri rappelle que l'Europe ne représente que 13% de la totalité du commerce des armes, loin derrière la zone Asie-Océanie (43%) et le Moyen-Orient (32%).

La hausse des achats d'armes de pays comme la Chine et l'Australie illustrent à son tour un autre point de tension dans le monde : celui de la mer de Chine et la course militaire dans la région Asie-Pacifique.

Enfin, l'Afrique ne représente qu'une faible part des achats d'armes, moins de 6%, et celle-ci est en chute de plus d'un tiers depuis cinq ans. La Russie est de loin le plus important fournisseur d'armes sur le continent mais les plus gros acheteurs sont dans le Nord, comme l'Algérie et le Maroc.

Au sud du Sahara, les cinq pays qui achètent le plus d'armes sont l'Angola, l'Ethiopie, le Nigeria, le Mali et le Botswana.