Entretien "très confidentiel" entre Olaf Scholz et Joe Biden

C'est la deuxième visite d’Olaf Scholz à Washington. Cette-fois, l’entretien sera "très confidentiel", selon Berlin.

Sans journalistes et sans conférence de presse annoncée, ce qui se dira dans le bureau ovale pourrait bien rester dans le bureau ovale.

On n’en saura pas forcément plus sur la question de la livraison des chars allemands et américains à l’Ukraine. Olaf Scholz aurait mis la pression sur Joe Biden et fait de la livraison de chars américains Abrahams la condition pour que l’Allemagne livre ses Leopard 2.

Quoi qu’il en soit, la guerre en Ukraine montre une fois de plus à quel point l'Allemagne et l'Union européenne sont dépendantes des Etats-Unis en matière de politique de sécurité.

L'aide militaire et financière américaine à l'Ukraine est jusqu'à présent de loin la plus importante parmi tous les pays occidentaux, sans oublier l’importance du parapluie nucléaire des Etats-Unis, le seul capable de rivaliser avec la puissance nucléaire de la Russie.

L'Allemagne a longtemps été hésitante sur l'envoi de chars d'assaut à l'armée ukrainienne Image : Alexander Koerner/Getty Images

Les Etats-Unis misent sur la Pologne

Pour Henning Hoff, expert en géopolitique, "le rêve que l'Europe puisse agir de manière autonome en matière de politique de sécurité est pour l'instant révolu. L’Europe doit faire des efforts considérables pour rattraper son retard en matière de politique de défense et de sécurité, avant que l’on puisse parler d’une Europe autonome dans ce domaine."

Quant à la récente venue de Joe Biden à Varsovie, après sa visite surprise de Kiev, sans passer par la chancellerie à Berlin, Henning Hof estime que "ce n'est pas que les Américains veulent marginaliser l'Allemagne mais cette main tendue vers la Pologne signifie bien sûr un renforcement de ce pays frontalier de la Russie. En matière de politique de sécurité, la Pologne est en train de devenir un acteur très important en Europe."

Pour les Etats-Unis, le grand rival est la Chine, qui pourrait soutenir militairement la Russie Image : GREG BAKER/AFP/Getty Images

Instabilité politique à Washington

L’Europe qui doit d’autant plus réduire sa dépendance que l’engagement des Etats-Unis n’est pas garanti. Les temps où l’ancien président Donald Trump jugeait l’Otan obsolète ne sont pas loin, et les républicains pourraient revenir au pouvoir.

Et puis, Washington ne considère pas la Russie mais la Chine comme son véritable grand rival, et Joe Biden voudrait un positionnement clair des Européens face à Pékin.

Or, sur le plan économique, l'Allemagne est très liée à la Chine, et pratique depuis des années un numéro d’équilibriste sur la question des droits de l’homme.

Enfin, autre sujet de discorde qui pourrait être abordé lors de ce tête à tête : le grand programme de subventions de Joe Biden pour doper l'économie verte américaine. Les Européens critiquent ce programme, redoutant qu'il ne désavantage les entreprises européennes.