Trump et Poutine : des liens plus étroits qu'on l'imagine ?

Donald Trump a souvent vanté ses relations avec le président russe et selon une enquête il a même rendu des services personnels à Vladimir Poutine.

Aux Etats-Unis, à moins d'un mois de la présidentielle, de récentes révélations sur une certaine proximité entre le candidat républicain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine suscitent des interrogations. En pleine campagne électorale et alors que la Russie est soupçonnée d'ingérence dans des élections hors de son territoire, certains détails sur les relations entre les deux hommes interrogent.

Depuis qu'il a quitté ses fonctions début 2021, l'ex-président américain Donald Trump, a parlé jusqu'à sept reprises avec le président russe Vladimir Poutine... c'est ce qui ressort des recherches du journaliste d'investigation américain Bob Woodward.

Alors qu'il était en exercice, Donald Trump, aurait par ailleurs envoyé personnellement des tests Covid-19 toujours au président russe au début de la pandémie à un moment où ces tests étaient également très rares aux États-Unis.

Vladimir Poutine lui aurait alors, à l'époque, conseillé de garder le secret, car cette action pourrait lui porter préjudice, à lui Donald Trump, sur le plan politique.

Bob Woodward, le journaliste d'investigation

Bob Woodward est devenu célèbre au début des années 1970 en révélant le scandale du Watergate dans le Washington Post et est depuis considéré comme l'un des journalistes d'investigation les plus renommés des Etats-Unis. Ses conclusions ont également été publiées mardi. Elles sont extraites de son nouveau livre War (guerre), qui doit paraître la semaine prochaine.

Il n'y est pas seulement question des relations de Trump avec la Russie. Il traite également de l'influence des présidents américains sur la géopolitique, notamment sur les guerres en Ukraine et au Proche-Orient. Selon le Post, Woodward présente de nombreuses informations internes - notamment sur Joe Biden.

Mais rien de tout cela ne génère actuellement autant de clics sur Internet que la révélation présumée sur Donald Trump. Probablement aussi parce qu'elle a fourni au Washington Post la manchette pour la critique préalable du livre.

L'ex-président américain Donald Trump aurait parlé à plusieurs reprises avec le président russe Vladimir Poutine Image : Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Le porte-parole de la campagne de Donald Trump, Steven Cheung, a démenti ces affirmations, les qualifiant de "fiction".

Dmitri Peskov le porte-parole du Kremlin, a également nié auprès de différents médias, l'existence de ces appels téléphoniques présumés entre Poutine et Trump. Il a en revanche confirmé au Washington Post, la livraison d'équipements de test contre la Covid tout en rappelant que la Russie avait également fourni des équipements médicaux et des vêtements de protection aux Etats-Unis en 2020.

Quoi qu'il en soit, le parti démocrate n'a pas tardé à saisir l'occasion pour utiliser ces révélations contre Donald Trump, candidat républicain à la Maison Blanche.

Désormais, se pose la question de l'impact final de ces révélations sur la campagne électorale. Lawrence O'Donnell commentateur politique américain reste toutefois dubitatif.Selon lui, " ce genre de sujet aurait mis fin à toute campagne présidentielle avant l'ère Trump... aurait détruit le candidat. Mais Donald Trump a transformé le parti républicain en parti Trump et semble avoir verrouillé 47% des votes "aux Etats-Unis.

La proximité douteuse de Trump avec Poutine

Donald Trump affirme régulièrement qu'il entretient une relation particulièrement bonne avec Vladimir Poutine. Fin septembre encore, il l'avait souligné lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à New York : cela pourrait aider à mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine s'il était réélu président des Etats-Unis en novembre.

Ses adversaires reprochent en revanche à Trump d'être trop proche du chef du Kremlin et même d'agir parfois dans l'intérêt de Moscou. L'une des craintes est qu'un accord sur la fin de la guerre en Ukraine puisse signifier de grandes concessions à Moscou sous la présidence Trump.

Ses adversaires reprochent à Trump d'être trop proche du chef du Kremlin Image : ZDF

Pour certains analystes, l'attitude de Donald Trump à l'égard de la Russie laisse perplexe, car de fausses informations russes auraient largement contribué à la victoire de Donald Trump lors de la campagne électorale américaine de 2016. Robert Mueller, le conseiller spécial chargé de l'affaire a constaté que l'équipe de campagne de Trump avait tenté de dissimuler ses contacts avec des agents russes et qu'il avait personnellement tenté d'entraver l'enquête.

L'ancien conseiller à la sécurité nationale de l'ex président, Herbert Raymond McMaster a écrit à propos de son passage à la Maison Blanche qu'il n'était guère possible de critiquer la politique russe de Trump. Selon lui " Poutine, un ancien du KGB sans scrupules, a joué avec l'ego de Trump en le flattant".

McMaster précise toutefois que Donald Trump n'a pas été le premier président américain à sous-estimer Vladimir Poutine. George Bush Jr. et Barack Obama ont eux aussi toujours refusé de durcir le ton avec le Kremlin.

Autre source de préoccupation, la vision de Donald Trump sur l'Otan. L'ancien président a qualifié d'obsolète l'alliance militaire nord-atlantique.