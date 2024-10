Jusqu'à présent, Mark Rutte s'est toujours distingué par sa bonne humeur et ses propos enjoués. Lorsqu'il était encore Premier ministre, il aimait se rendre à vélo de son modeste appartement de La Haye à sa résidence officielle. Ce pianiste talentueux a déjà joué sur un piano public dans la gare centrale et donnait régulièrement des cours de politique dans une école.En tant que secrétaire général de l'Otan, il devra sans doute prendre un peu de recul et devenir plus diplomate. Sa tâche principale sera finalement d'équilibrer les intérêts contradictoires entre les 32 pays membres de l'Otanet de lui permettre de se présenter de manière homogène à l'extérieur.

Garantir l'unité de l'Alliance

Selon Timo Koster, ancien diplomate de l'Otan, "la tâche la plus importante de tout secrétaire général est de garantir l'unité de l'Alliance". Le prédécesseur de Mark Rutte, le Norvégien Jens Stoltenberg, était présenté comme un maître en la matière.

Jens Stoltenberg confie les clés de l'Otan à Mark Rutte Image : Yves Herman/REUTERS

Durant les 14 ans qu'il a passés à la tête du gouvernement néerlandais, Mark Rutte a fait preuve d'une grande résistance face aux scandales. Il a notamment survécu, en 2021, à la démission de son gouvernement à la suite d'un scandale sur les allocations sociales. Mais il a fini par démissionner en 2023 après des luttes intestines au sein de sa coalition sur le thème de l'asile.

En juillet 2023, il a en effet perdu les élections aux Pays-Bas et été évincé par le parti du leader d'extrême droite, Gert Wilders.

Transatlantiste convaincu et farouche soutien de l'Ukraine, le profil de Mark Rutte, historien de formation, a fini par convaincre les Etats-Unis et la grande majorité des alliés.

Des prises de position marquantes

En 2021, lorsque la Hongrie a adopté une loi anti-LGBTQ+, Mark Rutte a aussi lancé au Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qu'il était libre de quitter l'Union européenne s'il n'était pas d'accord avec ses principes.

Si le nouveau patron de l'Otan entretien des rapports cordiaux avec le chancelier allemand Olaf Scholz, ses relations avec la ministre-présidente italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, sont aussi plutôt bonnes. Avec elle, il a défendu l'externalisation des procédures d'asile vers des pays tiers.

Mark Rutte avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier hongrois Viktor Orban Image : Ludovic Marin/AFP

Selon de nombreux observateurs, Mark Rutte peut se sortir de presque toutes les crises. Une qualité qui pourrait lui être utile dans son nouveau poste de secrétaire général de l'Otan.

En ce qui concerne l'Afrique, en 2022, alors qu'il était Premier ministre, Mark Rutte avait affirmé que l'esclavage devait être reconnu dans "les termes les plus clairs " comme "un crime contre l'humanité". Son discours prononcé à La Haye avait été précédé de visites ministérielles dans les Caraïbes et au Suriname.

Les Pays-Bas ont depuis présenté des excuses pour leur passé colonial, pour l'asservissement et l'exploration mandatés par l'Etat néerlandais au cours des 17e et 19e siècles.