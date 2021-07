Georges W. Bush critique le retrait d'Afghanistan

La chancelière allemande est ce jeudi à la Maison blanche. Angela Merkel doit rencontrer le président américain Joe Biden, dans la journée. Un voyage aux airs "d'au revoir", à quelques semaines du départ d'Angela Merkel de la chancellerie, après 16 années à la tête du gouvernement allemand.

L'un des sujets au menu de leurs discussions sera la situation actuelle en Afghanistan où les talibans gagnent du terrain avec le retrait des forces étrangères.

Ce retrait n'est pas du goût de George W. Bush. L'ancien président américain est celui qui avait décidé de l'envoi de soldats américains sur place, en 2001. George W. Bush l'évoque dans une interview exclusive qu'il a accordée à la DW.

Les soldats américains doivent achever leur retrait d'Afghanistan le 31 août 2021

Dans cet entretien, George W. Bush critique sévèrement le retrait d'Afghanistan des troupes de l'Otan. Une erreur selon lui. "Vous savez, je pense que les conséquences vont être incroyablement mauvaises et cela m'attriste. Laura et moi, passons beaucoup de temps avec des femmes afghanes, et elles ont peur. Je pense à tous les interprètes et aux personnes qui aident - pas seulement les troupes américaines, mais les troupes de l'OTAN. Il semble que ces gens vont simplement être laissés derrière nous pour être massacrés par des personnes très brutales. Et ça me brise le cœur", affirme George W. Bush.

Les craintes de George W. Bush

George W. Bush est le président américain qui a envoyé les troupes américaines en Afghanistan à l'automne 2001, après les attaques du 11 septembre la même année. Il dit compter sur la chancelière allemande qui, à son avis, "ressent la même chose que lui".

"Elle [Angela Merkel] soutenait les troupes en Afghanistan. L'une des raisons est qu'elle a vu les progrès réalisés pour les jeunes filles et les femmes en Afghanistan. C'est incroyable de voir comme la société a changé depuis la brutalité des talibans. Et maintenant, d'un seul coup, hélas, je crains que les femmes et les filles afghanes ne subissent un préjudice indescriptible", explique l'ancien président américain.

Avec Donald Trump, les relations entre les deux pays se sont quelque peu dégradées

La rencontre entre la chancelière allemande et Joe Biden à la Maison Blanche, a peu de chances de faire revenir les forces américaines en Afghanistan. Leur retrait, qui devrait être terminé au plus tard le 11 septembre, mettra fin à 20 ans d'intervention d'une coalition militaire menée par les États-Unis suite au refus du régime taliban de livrer le chef d'al-Qaïda, Oussama ben Laden, à qui il accordait l'asile.