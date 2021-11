Etats-Unis

Les États-Unis d'Amérique jouent un rôle prépondérant dans le monde actuel. Ils sont la première puissance économique mondiale et ont une position de choix dans la hiérarchie internationale.

Les États-Unis regroupent cinquante États, ce qui en fait un État fédéral. La capitale est Washington, où se trouve le gouvernement fédéral, la branche exécutive, et le Congrès des États-Unis. Ce Congrès est bicaméral, avec une Chambre des représentants et un Sénat. Que ce soit sur le front politique, économique, militaire ou culturel, la domination des États-Unis est incontestable. Mais cela va-t-il durer? L'Union européenne, la Chine ou la Russie montent en puissance, et les États-Unis doivent relever toujours plus de défis pour se maintenir à la place de première puissance mondiale.