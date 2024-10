États-Unis : présidentielle, mode d'emploi

Tout d’abord les candidats. Ils sont cinq en compétition. Les deux principaux sont l’ancien président républicain, Donald Trump, et l’actuelle vice-présidente démocrate, Kamala Harris.

Le président des États-Unis est élu au suffrage universel indirect. C'est-à-dire que les électeurs ne votent pas directement pour élire leur président, mais pour des grands électeurs. C'est le collège électoral, formé de l'ensemble des grands électeurs, qui élit le président et le vice-président des Etats-unis qui forment ensemble un binôme appelé "ticket".

Le nouveau locataire de la Maison-Blanche sera donc élu par ces 538 grands électeurs, le 17 décembre.

Pour être élu.e, le, ou la, candidat.e doit obtenir au moins 270 voix. Si les candidats arrivés en tête sont à égalité et qu'aucun des deux n'obtient de majorité, il revient à la Chambre des représentants de déterminer le vainqueur. Chaque délégation d'État reçoit alors une voix et une majorité (26) est nécessaire pour gagner. Cependant, ce cas de figure ne s'est pas encore présenté.

Donald Trump et Kamala Harris, les deux challengers de la présidentielle 2024 aux USA Image : Paul Sancya/AP/- und Sue Dorfman/ZUMA Press Wire/picture-alliance

Toutefois, le vote majoritaire s'applique. Même s’il n’y a qu’une très faible majorité pour un candidat dans un État, le vainqueur y obtient toutes les voix électorales. C'est pourquoi, un candidat peut obtenir le plus grand nombre de voix au total mais néanmoins perdre - comme Hillary Clinton en 2016. En termes absolus, celle-ci avait près de trois millions de voix supplémentaires, mais Donald Trump avait la majorité au sein du collège électoral.

À une semaine du vote, selon les sondages au niveau national, Kamala Harris et Donald Trump sont donnés au coude à coude.

Renouvellement du Congrès

À l’issue du scrutin du 5 novembre, les nouveaux membres du Congrès seront aussi élus : 34 sièges sur 100 sont à renouveler au Sénat et 435 sont à pourvoir à la Chambre des représentants.

Le Capitole est le bâtiment qui abrite le Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis Image : imago/Mario Aurich

Environ 244 millions de personnes âgées de 18 ans et plus ont le droit de voter. Mais dans certains Etats, les personnes reconnues coupables de crime grave n'ont pas le droit de se rendre aux urnes.

En revanche, les criminels condamnés jouissent d’un droit de vote passif : ils sont autorisés à se présenter aux différentes élections et à être élus. Aucune loi fédérale ne l’empêche. Le cas le plus célèbre est celui de Donald Trump, qui est toujours en lice pour la présidentielle malgré ses condamnations en justice.

Comment votent les électeurs?

Pour voter, les électeurs peuvent le faire par correspondance ou par anticipation, soit se rendre dans un bureau de vote le jour du scrutin.

C'est ainsi que les électeurs de Virginie ont commencé à voter par anticipation dès le 20 septembre. Ce mode de scrutin est pratiqué dans au moins 47 Etats. Après la Virginie, ce sont les électeurs de Californie qui ont voté le 7 octobre, suivi du Texas, le 21, et de la Floride le 26.

Duel télévisé entre George Bush et Al Gore en 2000 Image : AP

Juste après la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin, les votes sont comptés par les agents électoraux dans des milliers de circonscriptions à travers le pays. Si le bureau de vote utilise des bulletins papier, chaque urne est scellée et livrée à un centre de dépouillement des votes. Lorsque des machines à voter numériques sont utilisées, les responsables électoraux envoient les données des électeurs au centre de dépouillement.

Les règles de traitement et de décompte des votes par correspondance varient d'un État à l'autre. Dans 16 États et à Washington DC, le traitement du vote par correspondance n'est autorisé que le jour du scrutin. Dans dix autres États, les votes par correspondance peuvent être traités et comptabilisés avant le jour du scrutin, les résultats n’étant publiés qu’après la clôture du vote, d'ici au 11 décembre. À condition qu’il n'existe pas de contentieux dans certains États comme ce fut le cas en 2000 dans le duel Al Gore-George W. Bush.

Dernière étape

Les grands électeurs se réuniront dans les capitales régionales pour élire officiellement le président et le vice-président.

Le Congrès, lui, se réunira le 6 janvier 2025, à Washington, pour que les résultats soient décomptés et que le vainqueur de l'élection soit officiellement proclamé.

La cérémonie d'investiture du 47ème président des Etats-Unis aura lieu dans la capitale fédérale le 20 janvier prochain.