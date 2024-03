Eric Topona

Eric a fait des études de droit, de sciences politiques et de relations internationales au Bénin. Il exerce la profession de journaliste depuis 2009. Avant de rejoindre la Deutsche Welle en janvier 2014, il a travaillé pour le service public et pour la presse écrite au Tchad. Eric a également été correspondant à N'Djamena pour plusieurs médias internationaux.

En 2019 et 2021, Eric a publié deux ouvrages : "Misère et grandeur de la liberté d'informer", aux éditions Edilivre et "Essai pour la refondation du Tchad" aux éditions l'Harmattan.

Il présente les éditions d'information et anime aussi chaque semaine l'émission Arbre à palabre .