Premier League : la course au titre toujours aussi serrée

A Londres, les choses avaient plutôt bien commencé pour les hommes de Jürgen Klopp face à West Ham, avec l'ouverture du score à la 22ème minute par l'intermédiaire de Sadio Mané. Six minutes plus tard, Michail Antonio a égalisé pour les Hammers. Par la suite, ni Mané, ni Salah, ni Naby Keïta ne sont parvenus à faire la différence. Score final 1-1. Liverpool est toujours leader, mais n'a que trois points d'avance sur Manchester City. La lutte pour le titre promet d'être passionnante jusqu'au bout.

Lomotey délivre le Ghana

Au Niger, suite et fin de la première journée de la CAN des moins de 20 ans. Dans le groupe B, le Ghana a disposé du Burkina Faso. Une victoire 2-0, aquise grâce à un doublé de Daniel Lomotey. Avec ce succès, les jeunes Ghanéens rejoignent le Sénégal en tête de cette poule B. Les Sénégalais qui avaient dominé le Mali sur le score de 2-0.

Aujourd'hui, début de la deuxième journée de la phase de poules : leader du groupe A avec trois points, le Nigeria peut prendre une option sérieuse sur la qualification, en cas de victoire face à l'Afrique du Sud. Coup d'envoi prévu à 15h30 TU. Une rencontre qui sera suivie de Niger-Burundi. Le pays hôte qui avait concédé le nul 1-1 face aux Sud-Africains lors de sa première sortie, et qui doit s'imposer pour garder une chance d'accéder aux demi-finales.

Un corps retrouvé dans l'avion qui transportait Emiliano Sala

Le corps a été retrouvé quelques heures après la découverte de l'épave de l'avion, mais n'a pas été identifié. Il pourrait s'agir soit de l'attaquant argentin, soit de David Ibbotson, le pilote. Quoi qu'il en soit, cette découverte constitue un élément majeur, selon David Mearns, en charge des recherches :



"Si nous n'étions pas été aller chercher, il aurait été très difficile pour moi de faire face à la famille de Sala. Surtout quand je vois sa mère, qui avait besoin d'accepter ce qui est arrivé à son fils. Sinon, elle se serait posée des questions pour tout le reste de sa vie."

Debesay comme son grand frère

Au Cameroun, début hier de la deuxième édition du Tour de l'Espoir, une compétition qui réunit les jeunes talents du continent africain. La première étape de ce Tour était un contre-la-montre par équipes qui s'est disputé à Douala. C'est l'équipe d'Erythrée qui s'est montrée la plus rapide : les coureurs d'Afrique de l'Est ont bouclé les 18,6 km de l'étape en 23min58sec, et ont fini devant l'Algérie et le Portugal. Le premier Maillot Jaune de la compétition n'est autre que Yakob Debesay, le frère de la star Mekseb Debesay. Aujourd'hui place à la deuxième étape : 102,3km, de Douala à...Douala.